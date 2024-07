Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и Грузии Тойво Клаар поздравил свою преемницу на этом посту Магдалену Гроно.

Как сообщает Report, об этом европейский дипломат написал на своей странице в соцсети "Х".

"Поздравляю Магдалену. Она обладает огромным опытом для этой должности",- говорится в публикации Т. Клаара.

Ранее Комитет по политике и безопасности ЕС утвердил кандидатуру нового специального представителя Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и Грузии.