Тойво Клаар: Мы работаем над всеобъемлющим урегулированием конфликта

"Мы всегда подчеркивали необходимость всеобъемлющего урегулирования конфликта. Работаем в этом направлении".

"Мы всегда подчеркивали необходимость всеобъемлющего урегулирования конфликта. Работаем в этом направлении".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар.

"Мы все знаем, как начался конфликт, он должен быть наконец урегулирован", - сказал он.

По словам Клаара, из обеих столиц поступают в целом положительные мессиджи. "Мессиджи, которые я получил, заключаются в том, что встреча лидеров в Брюсселе несколько недель назад дала определенные конкретные результаты. Состоялось первое заседание пограничных комиссий. Затем в Москве состоялась встреча вице-премьеров по обсуждению открытия путей сообщения, что лидеры обсуждали и в Брюсселе. И это нас воодушевляет. Реакция из Баку заключается в том, что оценка как брюссельской встречи, так и ее дальнейшего хода положительная. Так что есть вполне положительная динамика. И я думаю, что ее можно развивать", - отметил Клаар.

Что касается мнений о возможной конкуренции между Брюсселем и Москвой по поводу карабахского урегулирование, то по словам Тойво Клаара, ЕС не претендует на "авторские права", а самое главное сейчас - это попытаться продвинуть процесс вперед.

"Европейский союз не претендует на авторские права на что-либо. Мы заинтересованы в том, чтобы видеть прогресс и поддерживать его. Я думаю, именно этого президент Мишель смог добиться благодаря своим трем встречам с лидерами [Армении и Азербайджана], а также благодаря встрече с президентами Макроном, Алиевым и премьер-министром Пашиняном. И это то, что мы хотим сделать", - подчеркнул европейский дипломат, напомнив, что есть и другие форматы, в частности трехсторонние встречи в Москве на уровне лидеров стран.

Также он коснулся последнего заседания рабочей группы вице-премьеров России, Армении и Азербайджана в Москве по вопросам разблокировки коммуникаций в регионе. "Это здорово, очень хорошо, если это ведет нас в правильном направлении. Ведь единственный интерес Европейского союза состоит в том, чтобы содействовать процессу и помочь достичь прочного всеобъемлющего урегулирования", - сказал Клаар.