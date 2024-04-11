Тойво Клаар: Для нормализации отношений между Баку и Ереваном не потребуется много времени

Тойво Клаар: Для нормализации отношений между Баку и Ереваном не потребуется много времени

Евросоюз (ЕС) планирует тесно сотрудничать с Азербайджаном и Арменией для достижения скорейшего результата по нормализации отношений между двумя странами.

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Евросоюз (ЕС) планирует тесно сотрудничать с Азербайджаном и Арменией для достижения скорейшего результата по нормализации отношений между двумя странами. Как передает Report, об этом спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар заявил радио "Азатутюн". "Мы хотим работать в этом направлении вместе с Арменией и Азербайджаном, чтобы добиться положительного результата. Я не думаю, что это займет так много времени, если с обеих сторон есть политическая приверженность", - отметил он. Клаар подчеркнул, что ЕС поддерживает процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram