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Клаар: Анкара может играть важную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Клаар: Анкара может играть важную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном Турция может играть важную роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, тем самым придав сильный импульс для стабилизации всего региона Южного Кавказа.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 13:51
Клаар: Анкара может играть важную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Турция может играть важную роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, тем самым придав сильный импульс для стабилизации всего региона Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом спецпредставитель Европейского союза на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил на панельной дискуссии "Мир, развитие и связи на Южном Кавказе" в рамках Дипломатического форума в Анталье.

"Я хочу подчеркнуть, что в то время как ЕС, европейские страны, и в последнее время Германия, были и будут готовы поддержать предложения по нормализации отношений, мы также рассматриваем Турцию и ее потенциал лидерства в этом регионе для достижения мира", - сказал он.

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Версия на английском языке Klaar: Ankara can play important role in normalizing relations between Baku and Yerevan
Версия на азербайджанском языке Aİ rəsmisi: Ankara Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşmasında mühüm rol oynaya bilər

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