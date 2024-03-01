Клаар: Анкара может играть важную роль в нормализации отношений между Баку и Ереваном

Турция может играть важную роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, тем самым придав сильный импульс для стабилизации всего региона Южного Кавказа.

Турция может играть важную роль в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, тем самым придав сильный импульс для стабилизации всего региона Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом спецпредставитель Европейского союза на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил на панельной дискуссии "Мир, развитие и связи на Южном Кавказе" в рамках Дипломатического форума в Анталье.

"Я хочу подчеркнуть, что в то время как ЕС, европейские страны, и в последнее время Германия, были и будут готовы поддержать предложения по нормализации отношений, мы также рассматриваем Турцию и ее потенциал лидерства в этом регионе для достижения мира", - сказал он.