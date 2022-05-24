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Тофик Зульфугаров: В отличие от Азербайджана, Армения находится в безвыходном положении

Тофик Зульфугаров: В отличие от Азербайджана, Армения находится в безвыходном положении 17:58
Внешняя политика
24 мая 2022 г. 18:26
Тофик Зульфугаров: В отличие от Азербайджана, Армения находится в безвыходном положении

В отличие от Азербайджана, Армения находится в безвыходном положении. Финансовая помощь Еревану нужна как воздух и вода. В настоящее время власть премьер-министра Армении Никола Пашиняна может получить эту финансовую помощь только от Европейского Союза.

Об этом Report заявил бывший министр иностранных дел Тофик Зульфугаров.

По его мнению, из-за сложившейся отчаянной ситуации Армения хочет сблизиться с Западом. “Кремль это понимает. Вполне вероятно, что давление России может возрасти, если Армения сделает еще один шаг в сторону Запада. Но следует учитывать и то, что сейчас Россия сама находится в кризисной ситуации. Наш северный сосед постепенно выходит из региона. Армения не так уж и беспокоит ее. Одним словом, нынешняя ситуация очень сложная и трудно дать однозначный прогноз”, - отметил он.

Экс-глава азербайджанской дипломатии считает, что основные проблемы не были решены ни в Брюсселе, ни в Москве: “Никол Пашинян заявил, что продолжит свою политику в отношении Карабаха в новых условиях. Но в таком случае, можно говорить, что война еще не окончена, потому что Азербайджан ни в коем случае не согласится с этим”.

На встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 22 мая в столице Бельгии Брюсселе была достигнута договоренность об открытии Зангезурского коридора. T.Зульфугаров подчеркнул, что основным вопросом является восстановление этой дороги: “Самый важный момент - по каким правилам будет действовать Зангезурский коридор”.

Касаясь информирования президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о брюссельской встрече главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана, бывший глава МИД сказал, что скоординированная деятельность является основным требованием подписанной лидерами “Шушинской декларации”.

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Версия на азербайджанском языке Tofiq Zülfüqarov: “Azərbaycandan fərqli olaraq, Ermənistan çıxılmaz vəziyyətdədir”

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