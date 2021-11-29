Тофик Зульфугаров: Армения не смогла вбить клин в азербайджано-иранские отношения

В Иране есть те, кто относятся к нам дружелюбно, и те, кто нас недолюбливает. Такова реальность. Поэтому время от времени в отношениях происходят перепады.

В Иране есть те, кто относятся к нам дружелюбно, и те, кто нас недолюбливает. Такова реальность. Поэтому время от времени в отношениях происходят перепады.

Об этом Report заявил экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров.

Он отметил, что Азербайджан всегда был заинтересован в добрососедских отношениях: "Это соответствует нашим стратегическим интересам. Встречи, переговоры тоже дают свои плоды. Правда, одного политического решения недостаточно для открытия Зангезурского коридора. Для этого должны быть еще и технические возможности. В этом смысле для открытия Зангезурского коридора, вероятно, потребуется как минимум три-четыре месяца. Но, как отметил президент Ильхам Алиев, это непременно произойдет. На мой взгляд, добрососедские отношения в регионе еще более ускорят процессы".

Говоря о влиянии Армении на происходящее, T.Зульфугаров отметил, что следует учитывать и реалии: "В армянском обществе укоренилось враждебное отношение к Азербайджану. В Армении уже второе поколение живет в плену этой идеологии. Изменение их образа мыслей потребует времени. Мы одержали победу на войне, однако было бы неправильно ожидать, что армяне после поражения будут проводить абсолютно лояльную политику. Враждебные тенденции будут проявляться регулярно, от них в любой момент можно ожидать разного рода провокации, в том числе попытки вбить клин в азербайджано-иранские отношения. Но все дело в том, что мы им этого не позволим и будем отражать такие попытки".

Отметим, что в рамках XV саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в столице Туркменистана, Ашхабаде, состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана. Встреча прошла в теплой атмосфере, обе стороны выразили приверженность продолжению отношений в соответствии с принципами добрососедства и сотрудничества.