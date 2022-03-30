Тофик Зульфугаров: Давление Запада в отношении Армении возрастет - ИНТЕРВЬЮ

Администрация Джозефа Байдена призвала Конгресс США выделить Армении 24 миллиона долларов в бюджетном предложении на 2023 финансовый год. Это на 21 млн долларов США меньше, чем сумма, несколько недель назад выделенная Конгрессом и одобренная президентом н

Администрация Джозефа Байдена призвала Конгресс США выделить Армении 24 миллиона долларов в бюджетном предложении на 2023 финансовый год. Это на 21 млн долларов США меньше, чем сумма, несколько недель назад выделенная Конгрессом и одобренная президентом на 2022 финансовый год. Этот шаг Белого дома вызвал недовольство основной лоббистской организации армян в США - Армянского национального комитета Америки. В то же время в предложении Белого дома на 2023 год не предусмотрено выделение денежных средств на очистку от мин и другие гуманитарные проекты в Карабахе. Хотя в прошлом году на очистку территорий от мин было выделено 2 млн долларов США. Также президент США Джо Байден попросил для Азербайджана помощь в размере около 9,7 млн долларов на 2023 год. Это вызвало серьезное недовольство армянского лобби.

Экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров ответил на вопросы Report по данной теме.

- В чем причина сокращения финансовой помощи США Армении?

- Это связно с политикой Запада, в частности, США в отношении Армении. Главное задание, порученное Западом премьер-министру Николу Пашиняну, было выйти из-под влияния России. Хотя премьер-министр за прошедший период и пытался это сделать, он не смог полностью избавиться от влияния Кремля. Это проявилось и в процессах, которые протекают в Украине. Ереван отправил в Москву военную технику. Это также подтверждают попытки граждан России перейти в Армению.

- Что предвещает двойная игра Еревана?

- По моему мнению, если процессы продолжат развиваться в этом русле, давление и критика Запада в отношении Армении возрастет. Об этом свидетельствует и значительное сокращение выделяемых средств по сравнению с прошлым годом.

- В предложении Белого дома на 2023 год не предусмотрено выделение денежных средств на очистку от мин и другие гуманитарные проекты в Карабахе. С чем вы это связываете?

- Думаю, это не политический, а технический вопрос. Внешняя поддержка США постепенно сокращается. Большая часть финансовой помощи будет отправлена в Украину. С другой стороны, финансовые эксперты Вашингтона осведомлены о наличии у Баку достаточных возможностей. По их мнению, выделение этих средств Украине целесообразнее.

- Президент США Джозеф Байден поручил выделить Азербайджану в 2023 году 9,7 млн долларов США. Это обеспокоило армянское лобби…

- Это традиционное явление. США практически каждый год выделяют средства Азербайджану. На данный момент успешность каких-то попыток армянского лобби не кажется разумной.

- Как вы считаете, чем обусловлено внимание Вашингтона к Баку?

- У США свои интересы, связанные с Южным Кавказом и Азербайджаном. Для сохранения и устойчивости этих интересов регулярно выделяются финансовые средства. Азербайджан – союзник США на Южном Кавказе во многих вопросах, в том числе с точки зрения энергетических проектов. Это означает, что Запада еще долго будет проявлять интерес к Азербайджану.