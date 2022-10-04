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Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео

Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео "Азербайджан должен проинформировать международные организации о казни азербайджанцев, взятых в плен и пропавших без вести в 90-х годах, армянскими боевиками".
Внешняя политика
4 октября 2022 г. 16:04
Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео

"Азербайджан должен проинформировать международные организации о казни азербайджанцев, взятых в плен и пропавших без вести в 90-х годах, армянскими боевиками".

Об этом Report заявил экс-министр иностранных дел, политолог Тофиг Зульфугаров.

Он подчеркнул, что официальный Ереван и армянское лобби за рубежом проводит против Азербайджана агрессивную и необоснованную пропаганду.

Экс-глава МИД отметил, что сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео: "Азербайджан, чтобы не препятствовать мирному процессу, перестал обнародовать кадры армянских зверств. Но есть много вопросов, которые мы должны донести до мирового сообщества. Международные организации должны быть проинформированы о таких фактах, как разрушение территорий во время оккупации, преступления, совершенные на этих территориях, казни пропавших без вести и взятых в плен в 90-х годах, бесчеловечное обращение с пленными во время Отечественной войны".

По словам Т.Зульфугарова, сейчас между Азербайджаном и Арменией нет реального мирного процесса: "Армяне создают лишь видимость, пытаясь показать, что, якобы, активно участвую в нем. Ведение активной пропагандистской войны против Азербайджана говорит о том, что Армения не имеет мирных намерений. К каким-либо заявлениям официального Еревана не следует относиться серьезно".

Политолог отметил, что минная война относится к одному из видов военных действий: "Азербайджанские военнослужащие выявляют мины, произведенные в Армении после Отечественной войны. Все это еще раз доказывает провокационно-террористические действия армян против нас. Продолжающиеся в сентябре провокации, размещение мин и террористические акты демонстрируют, что Армения не верна своему слову".

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Версия на азербайджанском языке Tofiq Zülfüqarov: "Ermənistan 90-cı illərdə əsir və girov götürdüyü azərbaycanlıları edam edib"

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