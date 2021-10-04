Тофик Зульфугаров: Иранские заявления - отражение внутренних противоречий

Причины, которые приводит иранская сторона, объясняя озабоченность безопасностью своих границ, нелогичны и противоречивы, они постоянно меняются

Причины, которые приводит иранская сторона, объясняя озабоченность безопасностью своих границ, нелогичны и противоречивы, они постоянно меняются.

Об этом заявил Report дипломат и бывший глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Тофик Зульфугаров, комментируя недавнее интервью министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна СМИ этой страны.

Во-первых, по его словам, границы Армении охраняют пограничники ФСБ России, и она входит в зону ответственности ОДКБ, членом которой является.

"Какой-то политический сюрреализм...", - отметил Зульфугаров, выражая отношение к обеспокоенности Ирана вопросами безопасности Армении.

Во-вторых, Иран в лице Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нашел несуществующую "сионистскую угрозу" на границе с Азербайджаном, а в Сирии, где он присутствует по приглашению властей этой страны, на границе с Израилем корпус такую угрозу не ощущает.

По мнению Зульфугарова, все эти действия Ирана и высказывания нового руководства страны – прямой результат внутренних противоречий у соседей, разногласия в политическим истеблишменте, особенно после прихода к власти нового руководства после выборов: "Идет дележ пирога, мы к этому никакого отношения не имеем".

"Очевидно, что такие действия накануне Венских переговоров по иранской ядерной программе, которые с огромной вероятностью завершатся позитивными договоренностями и позволят возобновить иранский нефтяной экспорт, о чем-то говорят. А именно, что внутри страны есть силы не заинтересованные в этом. В частности КСИР, который в период санкций серьезно усилил свою политическую и финансовую мощь", - отметил эксперт.

Цель - переориентировать внимание и создать управляемый кризис. Так они рассчитывают "сыграть" против наших союзников, в первую очередь, Турции, и на руку антитурецким силам на западе.

"В этой ситуации Азербайджану лучше всего игнорировать такие выпады. Не стоит играть по их правилам и быть вовлеченными в подобные интриги", - считает Зульфугаров.

По его мнению, Азербайджану даже на пользу такое обозначение приоритетов со стороны Ирана – поддержка и симпатии к Армении, и открытая враждебность к нам. Азербайджан может воспользоваться этим при выстраивании своей политики.

"Это дает и определенные сигналы для тех стран, которые имеют собственную позицию по отношению к Ирану, считая его деструктивной силой. А это, свою очередь, может быть спроецировано на Армению и помочь лучшему пониманию реалий в регионе", - сказал Зульфугаров.