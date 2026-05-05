Тофик Аббасов: Баку и Рим выстраивают прочные отношения, основанные на взаимном доверии

Несмотря на то, что в процессе выстраивания межгосударственных отношений в ряде случаев возникают различные дилеммы и сложные вопросы, двусторонний диалог между Баку и Римом развивается достаточно обнадеживающе.

Об этом в комментарии Report заявил политолог Тофик Аббасов.

По его словам, выстраивание расширенного стратегического партнерства с Италией носит закономерный характер:

"Италия - государство с прочными позициями в мировом сообществе и значительными достижениями в области технологий. Разумеется, для Азербайджана она считается партнером номер один в Европейском союзе. Между двумя странами существуют действенные механизмы для решения возникающих проблем. Мы неоднократно наблюдали как официальные, так и рабочие визиты президента Азербайджана в Италию, а также визиты президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан".

Политолог также отметил, что визит председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони в Азербайджан является как важным событием, так и серьезным посланием международному сообществу:

"Это послание заключается в том, что между Баку и Римом существуют прочные отношения, основанные на взаимном доверии, и стратегическая значимость этих связей постоянно возрастает. Если мы рассматриваем Италию как важного партнера в нефтегазовом секторе, то это обусловлено высоким уровнем потребности Италии в наших энергоресурсах. С другой стороны, Азербайджан сумел выстроить надежное сотрудничество с итальянскими компаниями в сфере развития военно-промышленного комплекса и освоения новых информационных технологий, получая при этом ощутимую выгоду".

По мнению Аббасова, отношения между двумя странами основаны на принципе взаимной выгоды и приносят ощутимые результаты для обеих сторон:

"Это сотрудничество охватывает множество сфер. Джорджа Мелони посетила Азербайджан сразу после 8-го саммита Европейского политического сообщества. Ее общий подход, отношение к президенту Азербайджана и внимание к азербайджанскому народу наглядно продемонстрировали многие моменты. Это свидетельствует о том, что азербайджано-итальянские отношения носят не формальный, а глубоко укорененный характер. Стороны доверяют друг другу, и сотрудничество на международных платформах приобретает все большее значение".

Политический обозреватель также добавил, что важно и дальше укреплять этот потенциал.

"Для этого имеются как технические, так и технологические и интеллектуальные возможности. В Азербайджане активно развивается человеческий капитал, что также происходит и в Италии. Взаимное стремление сторон делиться знаниями и возможностями показывает наличие доверия и поддержки. Все это свидетельствует о большом будущем и широких перспективах данного сотрудничества", - подчеркнул он.

Напомним, что председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони 4 мая находилась с визитом в Азербайджане.