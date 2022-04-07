Тофиг Зульфугаров: Процессы развиваются в интересах официального Баку

До сих пор основным фактором, препятствующим мирному процессу, была позиция Армении. В то время как важным компонентом достижения согласия является взаимное признание сторонами в постконфликтном периоде территориальной целостности и суверенитета друг друг

До сих пор основным фактором, препятствующим мирному процессу, была позиция Армении. При этом важным компонентом достижения согласия в постконфликтном периоде является взаимное признание сторонами территориальной целостности и суверенитета друг друга.

Об этом Report заявил экс-министр иностранных дел Тофиг Зульфугаров, комментируя прошедшую в Брюсселе встречу президента Ильхама Алиева, президента Совета Европейского союза и премьер-министра Армении.

Т.Зульфугаров отметил, что трехсторонняя встреча в Брюсселе прошла по инициативе Европейского союза.

"Для нас не столь важно, где прошла встреча. Главное, чтобы были предприняты шаги, отвечающие нашим интересам. Официальный Баку хочет подписания итогового мирного договора и оказания на официальный Ереван давления в связи с этим. Поэтому для нас приоритетом является выполнение наших требований. Мы готовы участвовать во всех форматах переговоров. Важно другое - что именно будет предложено Азербайджану".

По словам экс-министра, брюссельская встреча была успешной для Азербайджана.

"Это, конечно же, является дипломатическим успехом Азербайджана и результатом наших усилий. Кроме того, это говорит о том, что процессы развиваются в интересах официального Баку", - сказал он.

Минувшим днем в Брюсселе по инициативе ЕС состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В заявлении по итогам почти 5-часовой встречи сообщается, что стороны приступают к переговорам по мирному договору. Они будут вестись на основе выдвинутого Азербайджаном предложения по нормализации отношений, состоящего из пяти пунктов.

МИД обеих стран даны поручения в связи с этим.