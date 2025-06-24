Тофиг Мусаев: Азербайджан - одна из наиболее загрязненных минами стран мира

В результате армянской оккупации Азербайджан превратился

В результате армянской оккупации Азербайджан превратился в одну из самых загрязненных минами стран в мире. К настоящему времени на освобожденных территориях обнаружено более 1,5 миллиона мин и неразорвавшихся боеприпасов. Это серьезно замедляет процесс безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои земли и экономическое развитие.

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности всемирной организации на тему "Бедность, отсталость и конфликт: влияние на поддержание международного мира и безопасности".

Дипломат отметил, что в результате военной агрессии Армении против Азербайджана в 1991-1994 годах были оккупированы Карабах и семь прилегающих районов, погибло более 20 тысяч азербайджанцев, свыше миллиона человек, в основном женщины и дети, стали вынужденными переселенцами. Во время этой агрессии множество городов и сел были стерты с лица земли, разрушены культурно-исторические памятники, незаконно разграблены природные ресурсы.

Т. Мусаев подчеркнул, что осенью 2020 года в результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. С окончанием конфликта на освобожденных территориях Азербайджан начал масштабные восстановительные и реконструкционные работы.

Дипломат заявил, что Азербайджан реализует на освобожденных территориях стратегию, основанную на человекоориентированной, инновационной и устойчивой модели развития. Этот процесс сопровождается такими инновационными подходами, как "умный город", "умное село" и "зона зеленой энергии". По словам посла, территории, некогда лежавшие в руинах, сегодня превращаются в современные населенные пункты. "Каждый новый инфраструктурный проект, будь то аэропорт, школа или хозяйство, как обеспечивает развитие, так и вносит вклад в стабильность и мир", – подчеркнул он.

Тем не менее, минная опасность остается серьезным препятствием для региона. Дипломат заявил, что на освобожденных от оккупации территориях размещено примерно 1,5 миллиона мин и неизвестное количество неразорвавшихся боеприпасов. Эти "скрытые убийцы" не только угрожают человеческой жизни, но и замедляют безопасное и достойное возвращение вынужденных переселенцев на родные земли.

Постпред призвал международное сообщество поддержать национальные гуманитарные усилия Азербайджана по разминированию: "Этот процесс требует сильной солидарности и общей ответственности. Мир и процветание – это не привилегия лишь небольшого числа людей, это право всего человечества", – добавил Тофиг Мусаев.