Тофиг Аббасов: Экономика Азербайджана возродилась благодаря Гейдару Алиеву

Экономика Азербайджана возродилась благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
Как сообщает Report, об этом политолог Тофиг Аббасов заявил на проходящей в Баку конференции "Внешнеполитические приоритеты общенационального лидера Гейдара Алиева".
По словам Т. Аббасова, работая в команде Гейдара Алиева, он получил бесценный опыт.
"В самые сложные для Азербайджана годы Гейдар Алиев фактически спас страну", - заявил Т. Аббасов, отметив, что все мировые лидеры относились к нему с глубоким почтением и уважением.
Эксперт напомнил, что в самые тяжелые дни войны Гейдар Алиев посещал самые горячие точки и сам лично детально интересовался ситуацией.