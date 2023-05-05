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Тофиг Аббасов: Экономика Азербайджана возродилась благодаря Гейдару Алиеву

Тофиг Аббасов: Экономика Азербайджана возродилась благодаря Гейдару Алиеву Экономика Азербайджана возродилась благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
Внешняя политика
5 мая 2023 г. 13:39
Тофиг Аббасов: Экономика Азербайджана возродилась благодаря Гейдару Алиеву

Экономика Азербайджана возродилась благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Как сообщает Report, об этом политолог Тофиг Аббасов заявил на проходящей в Баку конференции "Внешнеполитические приоритеты общенационального лидера Гейдара Алиева".

По словам Т. Аббасова, работая в команде Гейдара Алиева, он получил бесценный опыт.

"В самые сложные для Азербайджана годы Гейдар Алиев фактически спас страну", - заявил Т. Аббасов, отметив, что все мировые лидеры относились к нему с глубоким почтением и уважением.

Эксперт напомнил, что в самые тяжелые дни войны Гейдар Алиев посещал самые горячие точки и сам лично детально интересовался ситуацией.

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Версия на английском языке Tofig Abbasov: Azerbaijan’s economy revived thanks to Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Tofiq Abbasov: “Azərbaycan iqtisadiyyatı Heydər Əliyevin sayəsində dirçəlib”

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