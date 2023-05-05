Тофиг Аббасов: Экономика Азербайджана возродилась благодаря Гейдару Алиеву

Экономика Азербайджана возродилась благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Экономика Азербайджана возродилась благодаря общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Как сообщает Report, об этом политолог Тофиг Аббасов заявил на проходящей в Баку конференции "Внешнеполитические приоритеты общенационального лидера Гейдара Алиева".

По словам Т. Аббасова, работая в команде Гейдара Алиева, он получил бесценный опыт.

"В самые сложные для Азербайджана годы Гейдар Алиев фактически спас страну", - заявил Т. Аббасов, отметив, что все мировые лидеры относились к нему с глубоким почтением и уважением.

Эксперт напомнил, что в самые тяжелые дни войны Гейдар Алиев посещал самые горячие точки и сам лично детально интересовался ситуацией.