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Ткешелашвили: Вторжение в соседнюю страну не должно оставаться безнаказанным

Ткешелашвили: Вторжение в соседнюю страну не должно оставаться безнаказанным "Вторжение в соседнюю страну не должно оставаться безнаказанным".
Внешняя политика
15 июня 2022 г. 17:54
Ткешелашвили: Вторжение в соседнюю страну не должно оставаться безнаказанным

"Вторжение в соседнюю страну не должно оставаться безнаказанным".

Как сообщает Report, об этом бывший вице-премьер Грузии Эка Ткешелашвили заявила на пресс-конференции в рамках IX Бакинского глобального форума.

Она отметила, что регион Южного Кавказа долгие годы страдает от конфликтов и оккупации, подчеркнув важность обеспечения устойчивой безопасности в регионе.

"И Грузия, и Азербайджан столкнулись с конфликтом", -напомнила она.

По ее словам, война в Украине определит мировой порядок: "Украина - жертва вторжения с российской стороны. Мы должны поддержать Украину и продемонстрировать, что оккупация территорий соседней страны неприемлема и должна иметь последствия для оккупанта".

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Версия на азербайджанском языке Tkeşelaşvili: “Qonşu ölkəyə təcavüz cəzasız qalmamalıdır”

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