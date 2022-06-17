Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе

Азербайджан привержен установлению мира и стабильности в регионе.
Об этом Report заявила бывший вице-премьер Грузии Эка Ткешелашвили.
"В регионе возник уникальный момент, чтобы разрешить нерешенные проблемы и выстроить фундамент для мира в регионе. Мы видим четкую приверженность со стороны Азербайджана для построения мира и стабильности в регионе и готовность сотрудничать со всеми, включая Армению, а также разрешить все вопросы, в том числе делимитацию границы с этой страной.
Грузия готова быть активным участником в этом вопросе и провести трехстороннюю встречу с участием представителей всех стран региона", - заявила Ткешелашвили.