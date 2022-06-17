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Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе

Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе Азербайджан привержен установлению мира и стабильности в регионе.
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 16:01
Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе

Азербайджан привержен установлению мира и стабильности в регионе.

Об этом Report заявила бывший вице-премьер Грузии Эка Ткешелашвили.

"В регионе возник уникальный момент, чтобы разрешить нерешенные проблемы и выстроить фундамент для мира в регионе. Мы видим четкую приверженность со стороны Азербайджана для построения мира и стабильности в регионе и готовность сотрудничать со всеми, включая Армению, а также разрешить все вопросы, в том числе делимитацию границы с этой страной.

Грузия готова быть активным участником в этом вопросе и провести трехстороннюю встречу с участием представителей всех стран региона", - заявила Ткешелашвили.

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Версия на азербайджанском языке Eka Tkeşelaşvili: “Azərbaycan regionda sülh və sabitliyə sadiqdir”

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