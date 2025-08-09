О нас

Тирана высоко ценит решение Азербайджана и Армении выбрать диалог вместо разногласий

Албания приветствовала историческую веху на пути к миру между Азербайджаном и Арменией, заложенную в Белом доме под руководством президента США Дональда Трампа.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 15:03
Тирана высоко ценит решение Азербайджана и Армении выбрать диалог вместо разногласий

Албания приветствовала историческую веху на пути к миру между Азербайджаном и Арменией, заложенную в Белом доме под руководством президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД страны в соцсети Х.

В заявлении отмечается, что Тирана высоко ценит решение обеих стран выбрать диалог вместо разногласий, что ознаменовало собой конец десятилетиям конфликта и заложило основу для полной нормализации отношений.

Версия на английском языке Tirana values decision of Azerbaijan and Armenia to choose dialogue over disagreements
Версия на азербайджанском языке Tirana Azərbaycan və Ermənistanın dialoqu seçmək qərarını yüksək qiymətləndirir

