Тирана высоко ценит решение Азербайджана и Армении выбрать диалог вместо разногласий
Албания приветствовала историческую веху на пути к миру между Азербайджаном и Арменией, заложенную в Белом доме под руководством президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД страны в соцсети Х.
В заявлении отмечается, что Тирана высоко ценит решение обеих стран выбрать диалог вместо разногласий, что ознаменовало собой конец десятилетиям конфликта и заложило основу для полной нормализации отношений.
Albania welcomes the historic milestone towards peace between #Azerbaijan and #Armenia, formalized at the White House, under the special leadership of President Trump.
We commend the vision of both nations in choosing dialogue over division - marking the end of decades of…