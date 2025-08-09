Тирана высоко ценит решение Азербайджана и Армении выбрать диалог вместо разногласий

Албания приветствовала историческую веху на пути к миру между Азербайджаном и Арменией, заложенную в Белом доме под руководством президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД страны в соцсети Х.

В заявлении отмечается, что Тирана высоко ценит решение обеих стран выбрать диалог вместо разногласий, что ознаменовало собой конец десятилетиям конфликта и заложило основу для полной нормализации отношений.