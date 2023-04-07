О нас

Тимур Козырев: Сотрудничество Азербайджана с Казахстаном и Узбекистаном будет иметь большой эффект

Тимур Козырев: Сотрудничество Азербайджана с Казахстаном и Узбекистаном будет иметь большой эффект Сотрудничество трех стран в рамках Азербайджан-Казахстан-Узбекистан может иметь большой эффект.
Внешняя политика
7 апреля 2023 г. 14:25
Тимур Козырев: Сотрудничество Азербайджана с Казахстаном и Узбекистаном будет иметь большой эффект

Сотрудничество в трехстороннем формате Азербайджан-Казахстан-Узбекистан может иметь большой геополитический эффект.

Как передает Report, об этом заявил эксперт Международной тюркской академии Тимур Козырев, выступая на круглом столе, посвященном двусторонним отношениям Азербайджана и Казахстана.

"Мы много говорили про сотрудничество Азербайджана с Центральной Азией и "костяк" этого сотрудничества составляют эти три страны", - сказал он.

По мнению эксперта, подобные отношения имеют большие перспективы в связи с развитием транспортных коридоров: "Казахстан имеет выходы в Россию и Китай, Азербайджан обладает теснейшими связями с Турцией. Узбекистан же находится в самом сердце Центральной Азии. Кроме того, мы ожидаем открытия Зангезурского коридора, что создаст еще больше возможностей".

По словам Козырева, о совместном потенциале трех государств нужно задуматься всем.

"На начальном этапе обсуждать данное сотрудничество можно было бы в рамках экспертных площадок, а далее все будет зависеть от того, как будет продвигаться идея о создании подобного формата", - резюмировал эксперт.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Timur Kozyrev: Azerbaijan's cooperation with Kazakhstan, Uzbekistan will have great effect
Версия на азербайджанском языке Timur Kozırev: “Azərbaycanın Qazaxıstan və Özbəkistanla əməkdaşlığının böyük effekti olacaq”

Экслюзивные новости

Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : нет условий или двойные стандарты?
Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?
6 апреля 2023 г. 15:59
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
Министр: Азербайджан и Дагестан обладают значительным потенциалом для роста товарооборота
6 апреля 2023 г. 11:10
Эксперт: Проект зеленого коридора имеет не только экономическую значимость
Эксперт: Проект "зеленого коридора" имеет не только экономическую значимость
5 апреля 2023 г. 17:40
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
Украинский эксперт: Минная угроза в Карабахе останется на годы
5 апреля 2023 г. 15:18
Аяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
ФотоАяз Салаев: Если киносоюзы объединятся, я в организации не останусь - это принципиально
4 апреля 2023 г. 17:35
Азеристиликтеджхизат обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
"Азеристиликтеджхизат" обратился к правительству с предложением о прекращении подачи тепла задолжавшим абонентам
3 апреля 2023 г. 16:45
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
Эксперт: Минная проблема в Азербайджане требует серьезного внимания международных организаций
3 апреля 2023 г. 16:37
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
Счетная палата приступила к проверкам в AzTV
3 апреля 2023 г. 13:39
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
Султан Ахмед Али: Преступления армян против азербайджанцев являются актами геноцида
1 апреля 2023 г. 14:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi