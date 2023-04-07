Тимур Козырев: Сотрудничество Азербайджана с Казахстаном и Узбекистаном будет иметь большой эффект

Сотрудничество трех стран в рамках Азербайджан-Казахстан-Узбекистан может иметь большой эффект.

Сотрудничество в трехстороннем формате Азербайджан-Казахстан-Узбекистан может иметь большой геополитический эффект.

Как передает Report, об этом заявил эксперт Международной тюркской академии Тимур Козырев, выступая на круглом столе, посвященном двусторонним отношениям Азербайджана и Казахстана.

"Мы много говорили про сотрудничество Азербайджана с Центральной Азией и "костяк" этого сотрудничества составляют эти три страны", - сказал он.

По мнению эксперта, подобные отношения имеют большие перспективы в связи с развитием транспортных коридоров: "Казахстан имеет выходы в Россию и Китай, Азербайджан обладает теснейшими связями с Турцией. Узбекистан же находится в самом сердце Центральной Азии. Кроме того, мы ожидаем открытия Зангезурского коридора, что создаст еще больше возможностей".

По словам Козырева, о совместном потенциале трех государств нужно задуматься всем.

"На начальном этапе обсуждать данное сотрудничество можно было бы в рамках экспертных площадок, а далее все будет зависеть от того, как будет продвигаться идея о создании подобного формата", - резюмировал эксперт.