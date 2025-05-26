Тимоти Стратфорд: Борьба с дискриминацией стала необходимостью

Борьба с дискриминацией и религиозной нетерпимостью в современном мире уже стала необходимостью.
Как сообщает Report, об этом заявил ведущий юридический советник Межрелигиозного форума G20 Тимоти Стратфорд на панельной дискуссии "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм" в рамках конференции по исламофобии в Баку.
По его словам, в процесс должны быть вовлечены религиозные лидеры, организации и различные государственные структуры.
"Дискуссии помогают найти решение. Однако следует учитывать, что исламофобия может наблюдаться и в странах, где мусульмане составляют большинство. Необходимо повышать уровень образования для борьбы с подобными проблемами и разработать правовые нормы", - сказал он.