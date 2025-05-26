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Тимоти Стратфорд: Борьба с дискриминацией стала необходимостью

Тимоти Стратфорд: Борьба с дискриминацией стала необходимостью Тимоти Стратфорд: Борьба с дискриминацией стала необходимостью
Внешняя политика
26 мая 2025 г. 13:58
Тимоти Стратфорд: Борьба с дискриминацией стала необходимостью

Борьба с дискриминацией и религиозной нетерпимостью в современном мире уже стала необходимостью.

Как сообщает Report, об этом заявил ведущий юридический советник Межрелигиозного форума G20 Тимоти Стратфорд на панельной дискуссии "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм" в рамках конференции по исламофобии в Баку.

По его словам, в процесс должны быть вовлечены религиозные лидеры, организации и различные государственные структуры.

"Дискуссии помогают найти решение. Однако следует учитывать, что исламофобия может наблюдаться и в странах, где мусульмане составляют большинство. Необходимо повышать уровень образования для борьбы с подобными проблемами и разработать правовые нормы", - сказал он.

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Версия на английском языке Timothy Stratford: Fighting against discrimination, intolerance becomes necessity
Версия на азербайджанском языке Timoti Stratford: Ayrı-seçkilik və qeyri-tolerantlığa qarşı mübarizə zərurətə çevrilib

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