Тиллерсон: США рассчитывают на более тесное сотрудничество с Азербайджаном в ближайшие годы

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ "США рассчитывают на более тесное сотрудничество с Азербайджаном во всех областях наших отношений в ближайшие годы". Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона азербайджанскому народу по поводу Дня Республики.

"Соединенные Штаты и Азербайджан поддерживают тесное партнерство, основанное на многолетнем сотрудничестве по вопросам энергетики и безопасности, а также диалоге по демократическим принципам. В связи с началом месяца Рамазан, я также поздравляю Азербайджан с его богатой историей, в том числе с 99-летием создания первой парламентской республики в мусульманском мире", - говорится в обращении.

Тиллерсон отмечает, что Соединенные Штаты поощряют усилия по созданию более безопасной и процветающей нации, которая уважает основные свободы своего народа. "Мы также по-прежнему привержены к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - подчеркнул госсекретарь США.