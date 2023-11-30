Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном

Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном.

Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном, а также стремится наладить прочные связи со странами SPECA.

Об этом Report сообщил венгерский политолог Тибор Аттила Надь.

Надь отметил, что в сложившейся ситуации противостояния Венгрии и других стран Запада, правительство Орбана в качестве противовеса старается выстраивать прочные отношения с некоторыми странами Востока, например, с участницами Организации тюркских государств (ОТГ).

Политолог указал на заинтересованность Венгрии в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), о чем говорит и участие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA).

“Главной целью присутствия премьер-министра на саммите SPECA могло быть как раз налаживание отношений и подготовка почвы для новых сделок”, - сказал он.

Эксперт отметил, что сотрудничество с Азербайджаном поможет Венгрии диверсифицировать поставки газа, поскольку, несмотря на важность сотрудничества с Россией, Будапешт стремится уменьшить сильную зависимость от Москвы: “В настоящее время около половины поставок газа в Венгрию осуществляется из России, а с поставками нефти дела обстоят еще хуже”.

Надь подчеркнул, что заключенный договор между Венгрией и Азербайджаном по поставке газа объемом в 100 млн кубометров до конца этого года пусть и не может покрыть большую часть потребности венгерского рынка, но говорит о готовности к дальнейшему сотрудничеству в энергетическом секторе.

24 ноября в Баку состоялся саммит глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА). В качестве почетного гостя в нем принял участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.