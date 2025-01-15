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The Wall Street Journal: У Трампа есть "золотая возможность" добиться мира между Арменией и Азербайджаном

The Wall Street Journal: У Трампа есть "золотая возможность" добиться мира между Арменией и Азербайджаном Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном – золотая возможность для избраннго президента США Дональда Трампа.
Внешняя политика
15 января 2025 г. 21:09
The Wall Street Journal: У Трампа есть золотая возможность добиться мира между Арменией и Азербайджаном

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном – золотая возможность для избраннго президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

"Эти две страны стремятся разрешить свои разногласия, и это будет способствовать интересам США.

Обещание избранного президента Трампа разрешить войну в Украине, скорее всего, окажется легче сказать, чем сделать. Однако есть возможность для мира, которая требует гораздо меньше усилий, но предполагает значительные выгоды: прекращение многолетней вражды между Арменией и Азербайджаном. Две страны вели переговоры в течение последнего года и находятся на грани прорыва. Разрешение этого конфликта, который привел к двум войнам, в пределах досягаемости", - пишет издание.

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Версия на азербайджанском языке “The Wall Street Journal”: Trampın Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhə nail olmaq fürsəti var

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