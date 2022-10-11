The Telegraph представил Азербайджан как стратегически важную страну для Великобритании

Одна из ведущих и известных газет Великобритании The Telegraph представила Азербайджан как стратегически важную страну для Соединенного Королевства.

Одна из ведущих и известных газет Великобритании The Telegraph представила Азербайджан как стратегически важную страну для Соединенного Королевства.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Великобритании, The Telegraph опубликовала статью посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова «Восстановление мира на Кавказе».

В статье отмечается положение Азербайджана как единственной страны в мире, граничащей как с Ираном, так и с Россией, и его возрастающее значение в период беспорядков и неразберихи, с которыми сталкивается Евразия.

В статье сказано, что Южный Кавказ вновь стал жизненно важным связующим звеном между Азией и Европой, основным источником энергетического разнообразия и воротами в Центральную Азию. События, происходящие в окружающем регионе, подчеркнули стратегическую важность Южного Кавказа, отмечается, что бои, которые произошли в приграничных районах Армении и Азербайджана в сентябре, усиливают опасения по поводу мира и безопасности в регионе. Так, в продолжение усилий ЕС, США, в свою очередь, предприняли серьезные дипломатические шаги, сведя вместе госсекретаря Энтони Блинкена с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана со своими азербайджанскими и армянскими коллегами.

Отмечается, что на протяжении тридцати лет после распада СССР незаконная оккупация международно признанных земель Азербайджана и перемещение мирного азербайджанского населения из своих домов являются главными препятствиями для развития и стабильности в регионе. В ходе 44-дневной войны в 2020 году основным нерешенным вопросом, связанным с восстановлением территориальной целостности Азербайджана, является обеспечение прочного мира и нормализации обстановки в регионе. Сразу после прекращения боевых действий Азербайджан предпринял шаги к нормализации и с тех пор разработал «дорожную карту» из пяти пунктов для достижения мирного соглашения, которое включает взаимное признание территориальной целостности, восстановление экономических связей и демаркацию границ.

В статье отмечается, что, несмотря на подписание трехсторонней декларации в ноябре 2020 года при посредничестве России, Армения все еще испытывает трудности в деле значительного прогресса в выполнении своих обязательств.

Азербайджан планирует в ближайшее время удвоить поставки природного газа в Европу. Присоединение государств Центральной Азии к коммуникационным коридорам, идущим в Европу, в рамках сотрудничества с Баку повысит потенциальную эффективность мира, а затягивание мирного процесса означает упущенные возможности.

За последние 30 лет Азербайджан проводил взвешенную политику независимости с упором на безопасность, диверсификацию энергетики и партнерские отношения регионального сотрудничества с западными странами - например, Великобритания является крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане. Армения, с другой стороны, постоянно углубляет свою внешнюю зависимость.

Пока Азербайджан и Армения ведут переговоры о мирном соглашении, наши западные партнеры должны поощрять прямые переговоры и продвижение к мирному соглашению. Уроки и испытания из собственной недавней истории Армении ясно показывают, что приоритет прочного мира со своими соседями является единственно правильным выбором, и эту возможность нельзя упускать.