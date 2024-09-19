The Standard: Азербайджан проводит планомерную политику по укреплению стабильности на Южном Кавказе

Укрепление Азербайджаном устойчивости на Южном Кавказе демонстрирует, что после десятилетий напряженности мирный и международно признанный план восстановления является правильным решением.

Действия Азербайджана, направленные на укрепление стабильности на Южном Кавказе, показывают важность правильного подхода к мирному плану.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье газеты "The Standard".

Статья под названием "Как восстановление Карабаха дает надежду пострадавшим от войны регионам" автор проводит детальный обзор событий, связанных с армяно-азербайджанским конфликтом.

Он отмечает, что после почти тридцатилетней армянской оккупации азербайджанских территорий одной из основных преград на пути к быстрому восстановлению жизни в регионе стала минная угроза. В результате этого "общее число жертв мин среди азербайджанцев с начала конфликта в 1991 году достигло 3456 человек".

Далее в статье отмечается, что правительство Азербайджана уделяет большое внимание процессу разминирования территорий. В частности, по данным Азербайджанского общественного объединения "Кампания против наземных мин" за последние четыре года страна потратила на гуманитарное разминирование около 350 млн долларов США.

Издание подчеркивает, что власти Азербайджана ведут активное строительство инфраструктуры в регионе, уделяя особое внимание транспортному и энергетическому секторам: "Доступ в регион [в Карабах] стал проще благодаря строительству двух международных аэропортов [в Физули и Зянгилане], еще один аэропорт - в Лачыне находится на стадии строительства, а также крупных проектов по строительству автодорог и железных дорог".

Дорожная сеть действительно остается важнейшим элементом экономического и социального восстановления Карабахского региона, подчеркивает автор.

В статье указывается, что в Карабах и Восточный Зангезур уже вернулись порядка 8 тыс. человек, до конца 2024 года их число достигнет 20 тыс. В связи с этим в регионе ведется активное жилищное строительство.

Еще один приоритет для властей Азербайджана - развитие "зеленой энергии", которая обеспечит полное энергоснабжение данного региона. "Это представляет особый интерес, поскольку в ноябре этого года страна будет принимать COP29, а в 2026 году — Всемирный форум городов", - подчеркивает автор.

"План по укреплению устойчивости на Южном Кавказе остается на этапе активной реализации. Его цель - продемонстрировать, что даже после десятилетий напряженности, правильный, мирный и международно признанный план восстановления может стать решением", - говорится в статье.