The Pakistan Observer: Азербайджану стоит привлекать инвестиции в рамках "Один пояс-один путь"

Правительство Азербайджана должны привлекать все больше и больше инвестиций от китайских компаний и частного сектора в рамках инициативы "Один пояс-Один путь" для быстрого «социально-экономического подъема» и развития «надежной инфраструктуры» в недавно о

Правительству Азербайджана следует привлекать все больше и больше инвестиций от китайских компаний и частного сектора в рамках инициативы "Один пояс - один путь" для быстрого "социально-экономического подъема" и развития "надежной инфраструктуры" в Карабахе.

Как передает Report, об этом говорится в статье пакистанского аналитика Махмуда Аль-Хасан Хана в Pakistan Observer.

В статье рассказывается, что китайская инициатива "Один пояс - один путь" (ОПОП) стала постоянной платформой для дальнейшего укрепления региональных, а также трансрегиональных связей на Южном Кавказе, в Центральной Азии, Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. В этом отношении роль Азербайджана является "уникальной", "интегрированной" и "скоординированной" из-за его позитивной, продуктивной и активной роли на Южном Кавказе, в Центральной Азии и Евразии.

"Азербайджан полностью поддерживает инициативу. В связи с этим для дальнейшего укрепления двусторонних отношений в ее рамках было инициировано множество проектов национального, регионального, а также трансрегионального транспорта и инфраструктуры, включая открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и "Бакинский международный морской торговый порт", соединяющийся с Транскаспийским транспортным маршрутом",- пишет издание.

По мнению автора, "Один пояс-один путь" включает в себя запуск "Зангезурского коридора", который станет идеальным связующим звеном между различными звеньями на маршруте нового Шелкового пути и обеспечит кратчайший и удобный альтернативный маршрут для транспортировки товаров из Китая на Запад: "Азербайджан, как важный транзитный соединительный узел на этом маршруте, сегодня играет вспомогательную роль в грузоперевозках между Азией и Европой".

Согласно последним официальным данным (январь 2023 г.), приводимым в статье, более 200 китайских компаний, зарегистрированных в Азербайджане, занимались торговлей, сельским хозяйством, транспортом, связью и другими важными секторами. "Ведутся серьезные переговоры о создании в Азербайджане предприятия по сборке электробусов, гибридных авто и электромобилей, что станет дополнительным преимуществом в двусторонних связях. Китайские компании, бизнесмены, инвесторы и частный сектор готовы внести свои предложения по формированию индустриальных и сельскохозяйственных парков в Азербайджане",- говорится в статье.

Правительству Азербайджана следует привлекать больше инвестиций от китайских госкомпаний и частного сектора в рамках инициативы "Один пояс-один путь" для быстрого "социально-экономического подъема" и развития "надежной инфраструктуры" в недавно освобожденных районах Карабаха", пишет автор, добавляя, что Азербайджану следует поощрять китайские инвестиции в производство зеленой энергии, возобновляемых источников энергии, органическое сельское хозяйство и в другие приоритетные сферы.