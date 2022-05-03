The Jerusalem Post: Израиль должен проявлять особое уважение к Азербайджану

Поскольку антисемитизм в США и многих других странах достигает рекордного уровня, Израиль должен проявить благодарность и уважение к Азербайджану.
Как передает Report, такое мнение выразил в опубликованной
"Я был в Азербайджане около года назад и был очень рад встретиться с еврейскими лидерами в Азербайджане, как в Баку, так и в поселке Красная слобода. Помимо гостеприимства, меня впечатлили красиво украшенные синагоги. Это единственная страна в мире, где синагоги не запираются на ночь. В Азербайджане нет антисемитизма", - сказал Кара.
"Надеюсь, что йеменские евреи вместе с другими еврейскими общинами по всему миру смогут работать над построением прочных и дружеских отношений с Азербайджаном, потому что в такие моменты мы должны сделать все возможное, чтобы выразить нашу благодарность Азербайджану", - добавил он.