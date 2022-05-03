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The Jerusalem Post: Израиль должен проявлять особое уважение к Азербайджану

The Jerusalem Post: Израиль должен проявлять особое уважение к Азербайджану Поскольку антисемитизм в США и многих других странах достигает рекордного уровня, Израиль должен проявить благодарность и уважение к Азербайджану.
Внешняя политика
3 мая 2022 г. 07:56
The Jerusalem Post: Израиль должен проявлять особое уважение к Азербайджану

Поскольку антисемитизм в США и многих других странах достигает рекордного уровня, Израиль должен проявить благодарность и уважение к Азербайджану.

Как передает Report, такое мнение выразил в опубликованной The Jerusalem Post аналитической статье бывший министр связи, спутниковой и кибербезопасности Израиля, президент Центра экономического мира Аюб Кара.

"Я был в Азербайджане около года назад и был очень рад встретиться с еврейскими лидерами в Азербайджане, как в Баку, так и в поселке Красная слобода. Помимо гостеприимства, меня впечатлили красиво украшенные синагоги. Это единственная страна в мире, где синагоги не запираются на ночь. В Азербайджане нет антисемитизма", - сказал Кара.

"Надеюсь, что йеменские евреи вместе с другими еврейскими общинами по всему миру смогут работать над построением прочных и дружеских отношений с Азербайджаном, потому что в такие моменты мы должны сделать все возможное, чтобы выразить нашу благодарность Азербайджану", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке “The Yerusalem Post”: İsrail Azərbaycana xüsusi ehtiram göstərməlidir

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