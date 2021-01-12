Jamestown Foundation: Окончание карабахской войны открыло новые возможности для региона

В отличии от большинства стран мира для Азербайджана 2020 год стал самым динамичным и знаменательным с момента обретения независимости в 1991 году

"В то время как для большинства стран мира 2020 год войдет в историю из-за проблем, с которыми они столкнулись в результате пандемии COVID-19, для Азербайджана предыдущий год был самым динамичным и знаменательным с момента обретения независимости в 1991 году".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье Джеймстаунского фонда ( The Jamestown foundation) "Обзор 2020 года: Азербайджан столкнулся с пандемией и победоносной войной в Карабахе".

В статье отмечается, что важность и последствия событий прошлого года отразятся не только на Азербайджане, но и на будущей геополитике региона. "Война и экономические проблемы, связанные с кризисом из-за коронавируса, безусловно, стали проверкой устойчивости и устойчивости политической системы Азербайджана", - отмечает автор.

Для Азербайджана 2019-ый год был годом внутренней политики, реформ и всесторонней осторожности в отношении конфликта с Арменией. В материале отмечается, что эксперты и наблюдатели со всех сторон избегали поспешных выводов о том, приведет ли так называемая "бархатная революция" в Армении 2018 года, в конечном итоге к мирному урегулированию в Карабахе. Но в начале прошлого года эти тенденции быстро начали меняться.

"Терпеливо ожидая, когда внутренняя динамика армянской политики достигнет своего логического завершения и премьер-министр Никол Пашинян окончательно прояснит свою позицию по Карабаху, руководство Азербайджана начало 2020 год с того, что продолжило концентрироваться на внутренних делах. 9 февраля 2020 года в Азербайджане были проведены внеочередные выборы", - отмечается в статье.

Однако в середине 2020 года ситуация вокруг нагорно-карабахского конфликта стала накаляться.

"Хрупкие переговоры были частично торпедированы антагонистическими заявлениями официальных лиц Армении и другими провокационными действиями. В конце концов, этим летом накалилась напряженность. В период с 12 по16 июля между вооруженными силами Азербайджана и Армении произошли столкновения - не вдоль линии соприкосновения в Карабахе, а вдоль официальной государственной границы между двумя странами. Наконец, 27 сентября, когда перемирие в Карабахе было вновь нарушено, Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступительную операцию против армянских воинских частей, дислоцированных на оккупированных территориях", - напоминает автор статьи.

Издание также подчеркивает, что окончание Второй карабахской войны открыло новые инфраструктурные возможности для всего Южного Кавказа:

"Согласно трехстороннему соглашению о прекращении огня, все экономические и транспортные связи между Азербайджаном и Арменией и в регионе должны быть разблокированы спустя 30 лет. После завершения боевых действий азербайджанские и региональные официальные лица, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, предложили альтернативное будущее для Южного Кавказа и пригласили Армению присоединиться к региональным проектам, от которых она была изолирована на протяжении десятилетий. Таким образом, существуют перспективы в будущем, что, если Ереван согласится, бывшие воюющие стороны смогут вместе добиться мира".