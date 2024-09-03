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Тхабит Ахмед: Франция продолжает оккупацию Майотты, нарушая международное право

Тхабит Ахмед: Франция продолжает оккупацию Майотты, нарушая международное право Франция продолжает свою оккупационную политику, нарушая тем самым международное право.
Внешняя политика
3 сентября 2024 г. 10:47
Тхабит Ахмед: Франция продолжает оккупацию Майотты, нарушая международное право

Франция продолжает свою оккупационную политику, нарушая тем самым международное право.

Как сообщает Report, об этом сказал бывший посол Союза Коморских островов при ООН Тхабит Ахмед на конференции "Незаконная оккупация Францией острова Майотта" в Баку.

Ахмед подчеркнул, что сегодня Франция все еще ведет колониальную политику на Коморских островах: "Франция предприняла попытку государственного переворота на нашей территории. Французское представительство на Майотте представляет угрозу нашей территориальной целостности. Эта страна продолжает колониальную политику, вопреки международному праву".

По словам дипломата, Францию привлекли газ и другие природные ресурсы острова, после чего Париж усилил политическое вмешательство.

"Франция нарушает все международные резолюции, не уважает решения Совета Безопасности ООН. Французские власти пытаются узаконить здесь свою колониальную политику", - сказал он.

Отметим, сегодня в Баку проходит конференция на тему "Незаконная оккупация Францией острова Майотта", организованная Бакинской инициативной группой.

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Версия на английском языке Thabit Ahmed: France continues illegal occupation, defying international law
Версия на азербайджанском языке Thabit Ahmed: Fransa beynəlxalq hüquqa qarşı çıxaraq öz işğal siyasətini davam etdirir

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