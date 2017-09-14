Тереза Мей: Данный контракт еще более упрочит глубокое и особое сотрудничество между Великобританией и Азербайджаном

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован текст письма, адресованного премьер-министром Великобритании Терезой Мей президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и участникам церемонии подписания нового соглашения по блоку месторождений "Азери, Чираг, Гюнешли".

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый президент Алиев.

Хочу передать Вам сердечные поздравления по случаю обновления контракта, подписанного между возглавляемым ВР консорциумом и SOCAR в связи с нефтяным месторождением "Азери-Чираг-Гюнешли".

Обновление данного контракта еще более упрочит глубокое и особое сотрудничество между Великобританией и Азербайджаном на предстоящие десятилетия.

После подписания в 1994 году "Контракта века", связанного с освоением нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", Великобритания, в частности, ВР, сыграла важную роль в долгосрочном развитии экономики Азербайджана. Эти крупные инвестиции впервые в истории позволили Азербайджану, как абсолютно суверенному и независимому государству, сполна использовать свои природные ресурсы в Каспийском море.

Завершение в 2006 году нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан явилось очередным важным событием, создавшим возможность для непрерывной безопасной транспортировки азербайджанской нефти на международные рынки.

Южный газовый коридор, завершение которого планируется в 2020 году, станет заключительным этапом превращения Азербайджана в важного экспортёра, транспортирующего природный газ в Европу. Великобритания приветствует вклад, который данная сеть трубопроводов внесет в обеспечение энергетической безопасности.

К сожалению, мне не удастся вместе с Вами отметить 14 сентября в Баку обновление контракта, связанного с нефтяным месторождением "Азери-Чираг-Гюнешли". Эти важные долгосрочные инвестиции окажут содействие дальнейшему укреплению нашего стратегического партнерства в энергетическом секторе и внесут вклад в совместное благополучие в предстоящих годах.

В связи с церемонией подписания желаю Вам успехов и надеюсь на возможность встретиться в ближайшее время".