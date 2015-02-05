Тересе Хайден: Швеция признает территориальную целостность Азербайджана

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Совете господдержки НПО при президенте Азербайджанской Республики прошла встреча с заместителем директора департамента по Восточной Европе и Средней Азии МИД Швеции Тересе Хайден, руководителем сектора по Европе и Латинской Америке Международного агентства развития Швеции Миржа Петерсон и поверенным по делам посольства Швеции в Азербайджане Томасом Данестадом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе совета.

Проинформировав гостей о деятельности подведомственной структуры, председатель совета Азай Гулиев заявил, что Совет господдержки НПО при президенте Азербайджанской Республики не только играет роль моста между НПО и государством, но и оказывает им консультативную, информационную, техническую, финансовую поддержку.

Гости интересовались сутью дополнений и поправок в законодательстве об НПО, возможностями развития сотрудничества между Швецией и советом и пр. вопросами.