Темур Циндeлиани: Генпрокуратуры Грузии и Азербайджана наладили тесное взаимодействие

12:12

Между Генеральными прокуратурами Грузии и Азербайджана налажено тесное взаимодействие.

Как передает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил прокурор управления международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Грузии Темур Циндeлиани на международной конференции "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – автор Конституции независимого Азербайджана".

Он подчеркнул, что конституция – это не просто юридический документ, а основной закон, определяющий национальную идентичность:

"Без конституции законы лишились бы основы, государственные институты – легитимности. Она служит щитом, защищающим граждан от произвола власти, и компасом, направляющим правовую и политическую систему страны. В рамках конституции у органов прокуратуры особая задача - обеспечивать исполнение законов и прав граждан на справедливое правосудие".