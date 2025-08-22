О нас

Темур Циндeлиани: Генпрокуратуры Грузии и Азербайджана наладили тесное взаимодействие

Темур Циндeлиани: Генпрокуратуры Грузии и Азербайджана наладили тесное взаимодействие 12:12
Внешняя политика
22 августа 2025 г. 12:48
Темур Циндeлиани: Генпрокуратуры Грузии и Азербайджана наладили тесное взаимодействие

Между Генеральными прокуратурами Грузии и Азербайджана налажено тесное взаимодействие.

Как передает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил прокурор управления международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Грузии Темур Циндeлиани на международной конференции "Общенациональный лидер Гейдар Алиев – автор Конституции независимого Азербайджана".

Он подчеркнул, что конституция – это не просто юридический документ, а основной закон, определяющий национальную идентичность:

"Без конституции законы лишились бы основы, государственные институты – легитимности. Она служит щитом, защищающим граждан от произвола власти, и компасом, направляющим правовую и политическую систему страны. В рамках конституции у органов прокуратуры особая задача - обеспечивать исполнение законов и прав граждан на справедливое правосудие".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Temur Tsindeliani: Gürcüstan və Azərbaycan Baş Prokurorluqları arasında qarşılıqlı əlaqələr var

Самое читаемое

WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
Минцифры сообщил о масштабной DDoS-атаке на Delta Telekom
21 августа 2025 г. 16:54
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
ВидеоВозбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снявших неэтичные видеоролики на Аллее шехидов - ОБНОВЛЕНО
18 августа 2025 г. 12:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi