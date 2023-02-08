Тело погибшей во время землетрясения в Турции гражданки Азербайджана доставят на родину

Тело погибшей в результате землетрясения в Кахраманмараше гражданки Азербайджана Наили Буниятовой будет доставлено на родину.

Тело погибшей в результате землетрясения в Кахраманмараше гражданки Азербайджана Наили Буниятовой будет доставлено на родину.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

По его словам, они связались с семьей погибшей: "Тело Наили Буниятовой будет доставлено в Анкару, а оттуда в Азербайджан".

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Стихийное бедствие затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.