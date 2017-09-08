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    Тело азербайджанского спортсмена отправлено из Ливана в Азербайджан

    Хазар Алиев погиб в Бейруте в результате ДТП© Report.az

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Тело гражданина Азербайджана Хазара Интигам оглу Алиева 8 сентября отправлено на родину рейсом Бейрут-Стамбул-Нахчыван "Турецких Авиалиний".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

    Отмечается, что тело удалось отправить в Азербайджан в результате шагов, принятых в соответствии с Венской конвенцией касательно консульских отношений посольства Азербайджана в Ливане, а также переговоров, проведенных с государственными структурами Ливана, адвокатами и больницей, оказавшей Х.Алиеву первую медицинскую помощь.

    Тело сопровождает мать Х.Алиева Малахат Гасанова.

    Отметим, что азербайджанский спортсмен погиб 28 августа в столице Ливана Бейруте в результате аварии.  

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