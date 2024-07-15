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Тельман Нусретоглу: Угроза со стороны FETÖ сохраняется

Тельман Нусретоглу: Угроза со стороны FETÖ сохраняется
Внешняя политика
15 июля 2024 г. 12:46
Тельман Нусретоглу: Угроза со стороны FETÖ сохраняется

Угроза со стороны FETÖ сохраняется.

Как сообщает Report, об этом директор Центра турецко-исламских исследований Университета Хазар Тельман Нусретоглу заявил на конференции, посвященной памяти жертв событий попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года.

Он отметил, что FETÖ сегодня находит покровительство в западных странах, в Америке у них есть крупные учреждения.

"Эта террористическая организация представляет опасность для тюркского мира. Поэтому недостаточно только борьбы Азербайджана и Турции с этой организацией. У них более 2 тысяч учреждений по всему миру. Поэтому в борьбе с FETÖ необходимо единство. Опасность со стороны FETÖ сохраняется", - отметил Нусретоглу.

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Версия на английском языке FETÖ threat persists: Expert warns of ongoing danger
Версия на азербайджанском языке Telman Nüsrətoğlu: FETÖ təhlükəsi bitməyib

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