Тельман Нусретоглу: Угроза со стороны FETÖ сохраняется

Угроза со стороны FETÖ сохраняется.

Как сообщает Report, об этом директор Центра турецко-исламских исследований Университета Хазар Тельман Нусретоглу заявил на конференции, посвященной памяти жертв событий попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года.

Он отметил, что FETÖ сегодня находит покровительство в западных странах, в Америке у них есть крупные учреждения.

"Эта террористическая организация представляет опасность для тюркского мира. Поэтому недостаточно только борьбы Азербайджана и Турции с этой организацией. У них более 2 тысяч учреждений по всему миру. Поэтому в борьбе с FETÖ необходимо единство. Опасность со стороны FETÖ сохраняется", - отметил Нусретоглу.