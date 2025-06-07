Телеканал Euronews подготовил сюжет о прошедшей в Баку конференции по борьбе с исламофобией

Телеканал Euronews подготовил сюжет, посвященный прошедшей в Баку международная конференция "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм".

Телеканал Euronews подготовил сюжет, посвященный прошедшей в Баку международная конференция "Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм".

Как передает Report, конференция была посвящена росту антимусульманских настроений во всем мире.

По информации телеканала, мероприятие способствовало развитию межконфессионального диалога, укреплению сотрудничества и активизации глобальных действий, в том числе созданию новой цифровой платформы для отслеживания проявлений исламофобии.

"Руководство Азербайджана призвало к единству и выполнению резолюций ООН, подчеркнув необходимость совместных решений для защиты прав человека и поддержания религиозной терпимости", - говорится в сюжете.

"Появляются новые формы исламофобии, основанные на расизме, дискриминации и ненависти, и социальные сети и некоторые СМИ вносят в это большой вклад. К сожалению, мы видим, что тенденция к радикализму и экстремизму в различных частях мира, а также текущие кризисы и конфликты тоже влияют на это", - цитирует Euronews слова помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

Далее в сюжете отмечается, что в конференции приняли участие более 120 иностранных гостей, в том числе ученые из 40 стран, которые собрались вместе с общим призывом к защите прав человека, проявления терпимости и социальной справедливости.

"Конференция не была религиозным мероприятием, но, тем не менее, собрала многих лидеров различных конфессий со всего мира, которые выразили свою солидарность в вопросах важности сосуществования и социальной гармонии", - отметила ведущая Euronews Джейн Уизерспун.