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Телеканал Al Jazeera подготовил сюжет из освобожденного от оккупации города Физули

Телеканал Al Jazeera подготовил сюжет из освобожденного от оккупации города Физули 18 ноября иностранные журналисты во время визита в освобожденный от оккупации город Физули ознакомились с тяжелыми последствиями военных преступлений, совершенных Арменией. Среди представителей СМИ был и корреспондент телеканала Al Jazeera.
Внешняя политика
19 ноября 2020 г. 16:32
Телеканал Al Jazeera подготовил сюжет из освобожденного от оккупации города Физули

18 ноября иностранные журналисты во время визита в освобожденный от оккупации город Физули ознакомились с тяжелыми последствиями военных преступлений, совершенных Арменией. Среди представителей СМИ был и корреспондент телеканала Al Jazeera.

Как сообщает Report, телеканал транслировал сюжет из города Физули.

В сюжете говорится, что практически весь город Физули находится в руинах. Правительство Азербайджана пригласит иностранных экспертов для оценки нанесенного ущерба и подаст на Армению в международный суд за совершенные военные преступления и акты вандализма.

В сюжет также вошло интервью с помощником президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым.

Помощник президента отметил, что эти разрушения являются результатом вандализма, совершенного армянами в городе Физули: "До оккупации Физули был одним из самых красивых городов Азербайджана. Азербайджан уже начал градостроительные работы. Затем мы вернем вынужденных переселенцев в Физули и другие освобожденные от оккупации территории. Тем самым международная общественность увидит разницу между Арменией и Азербайджаном. В очередной раз все станут свидетелями разрушительной деятельности Армении и созидательной работы Азербайджана. Естественно, Армения должна нести ответственность за вандализм и военные преступления против человечества. Мы обратимся в международные суды".

Хикмет Гаджиев отметил, что на освобожденных от оккупации территориях не осталось инфраструктуры, ни одного целого здания. Он отметил, что все эти территории были заминированы армянами.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Əl-Cəzirə” kanalı işğaldan azad edilmiş Füzuli şəhərindən süjet yayımlayıb

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