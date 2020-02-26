Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Турции

26 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава нашего государства поздравил президента Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности на благо братской Турции и крепкого здоровья.

Президент Турции поблагодарил президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравление.

Коснувшись значения состоявшегося вчера в Баку заседания азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высокого уровня, главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами и впредь будут успешно развиваться.