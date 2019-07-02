Между президентами Азербайджана и Беларуси состоялся телефонный разговор

2 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси с прекрасной организацией вторых Европейских игр и успехами, достигнутыми белорусскими спортсменами на этих соревнованиях. Глава государства также передал Александру Лукашенко поздравления по случаю национального праздника Республики Беларусь – Дня независимости, пожелал белорусскому народу прогресса и благополучия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил президента Ильхама Алиева за поздравления и добрые слова.

Главы государств выразили уверенность в том, что двусторонние дружественные отношения между нашими странами и впредь будут успешно развиваться, и провели обмен мнениями о перспективах связей.