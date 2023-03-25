Тейс: Дискриминация при выборе стран на "Саммит за демократию" - серьезная ошибка Вашингтона

Дискриминационная политика при выборе стран на "Саммит за демократию" является серьезной ошибкой нынешней администрации президента США.

Дискриминационная политика при выборе стран на "Саммит за демократию" является серьезной ошибкой нынешней администрации президента США.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По его словам, ни одна предыдущая администрация США не придерживалось настолько предвзятой практики приглашения стран на саммит: "На это мероприятие, которое состоится 30 марта, приглашена Армения, государственные институты которой далеки от демократии и лишены прозрачности, но при этом бессовестно проигнорированы правительства Турции и Азербайджана, двух суверенных государств, которые достаточно укрепили свои демократические институты".

Тейс подчеркнул, что Белый дом в этой возможности "наведения мостов идет по очень недипломатичному пути", который был сформирован еще администрацией президента США Барака Обамы.

"Той же традиции придерживается и нынешняя администрация, приглашая на саммит такого разжигателя войны, как армянский лидер Пашинян, которого поддерживают иранские аятоллы и который делает все возможное, чтобы вызвать полномасштабные вооруженные столкновения с Азербайджаном", - отметил американский политолог.

Он добавил, что нежелание включать в список участников саммита ряд добившихся огромного прогресса стран, таких как Азербайджан и Турция, является серьезной ошибкой внешней политики нынешней администрации США и еще больше подрывает международное политическое влияние Вашингтона.