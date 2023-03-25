О нас

Тейс: Дискриминация при выборе стран на "Саммит за демократию" - серьезная ошибка Вашингтона

Тейс: Дискриминация при выборе стран на "Саммит за демократию" - серьезная ошибка Вашингтона Дискриминационная политика при выборе стран на "Саммит за демократию" является серьезной ошибкой нынешней администрации президента США.
Внешняя политика
25 марта 2023 г. 10:52
Тейс: Дискриминация при выборе стран на Саммит за демократию - серьезная ошибка Вашингтона

Дискриминационная политика при выборе стран на "Саммит за демократию" является серьезной ошибкой нынешней администрации президента США.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По его словам, ни одна предыдущая администрация США не придерживалось настолько предвзятой практики приглашения стран на саммит: "На это мероприятие, которое состоится 30 марта, приглашена Армения, государственные институты которой далеки от демократии и лишены прозрачности, но при этом бессовестно проигнорированы правительства Турции и Азербайджана, двух суверенных государств, которые достаточно укрепили свои демократические институты".

Тейс подчеркнул, что Белый дом в этой возможности "наведения мостов идет по очень недипломатичному пути", который был сформирован еще администрацией президента США Барака Обамы.

"Той же традиции придерживается и нынешняя администрация, приглашая на саммит такого разжигателя войны, как армянский лидер Пашинян, которого поддерживают иранские аятоллы и который делает все возможное, чтобы вызвать полномасштабные вооруженные столкновения с Азербайджаном", - отметил американский политолог.

Он добавил, что нежелание включать в список участников саммита ряд добившихся огромного прогресса стран, таких как Азербайджан и Турция, является серьезной ошибкой внешней политики нынешней администрации США и еще больше подрывает международное политическое влияние Вашингтона.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Депутаты Верховного меджлиса Нахчывана отправились в Страсбург
ФотоДепутаты Верховного меджлиса Нахчывана отправились в Страсбург
24 марта 2023 г. 18:46
Мирзоян: Армения и Азербайджан нашли взаимоприемлемые формулировки по ряду вопросов
Мирзоян: Армения и Азербайджан нашли взаимоприемлемые формулировки по ряду вопросов
24 марта 2023 г. 18:13
Украинский депутат: Китай еще не решил, будет ли он поддерживать Россию
Украинский депутат: Китай еще не решил, будет ли он поддерживать Россию
24 марта 2023 г. 17:50
Пакистанский эксперт: Саммит за демократию не имеет ничего общего с демократическими ценностями
Пакистанский эксперт: "Саммит за демократию" не имеет ничего общего с демократическими ценностями
24 марта 2023 г. 17:29
В МИД Азербайджана ответили на заявление внешнеполитического ведомства Армении
В МИД Азербайджана ответили на заявление внешнеполитического ведомства Армении
24 марта 2023 г. 15:53
Мирзоян: Армения готова открыть все коммуникационные связи с Азербайджаном
Мирзоян: Армения готова открыть все коммуникационные связи с Азербайджаном
24 марта 2023 г. 12:34
Госдеп: США остаются приверженными поддержке процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном
Госдеп: США остаются приверженными поддержке процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном
24 марта 2023 г. 12:30
МИД Азербайджана: Руководство Армении должно отказаться от агрессивной риторики
МИД Азербайджана: Руководство Армении должно отказаться от агрессивной риторики
24 марта 2023 г. 11:37
Эльчин Амирбеков: В Армении должны понять, что альтернативы миру не существует
Эльчин Амирбеков: В Армении должны понять, что альтернативы миру не существует
24 марта 2023 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi