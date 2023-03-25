Дискриминационная политика при выборе стран на "Саммит за демократию" является серьезной ошибкой нынешней администрации президента США.
Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.
По его словам, ни одна предыдущая администрация США не придерживалось настолько предвзятой практики приглашения стран на саммит: "На это мероприятие, которое состоится 30 марта, приглашена Армения, государственные институты которой далеки от демократии и лишены прозрачности, но при этом бессовестно проигнорированы правительства Турции и Азербайджана, двух суверенных государств, которые достаточно укрепили свои демократические институты".
Тейс подчеркнул, что Белый дом в этой возможности "наведения мостов идет по очень недипломатичному пути", который был сформирован еще администрацией президента США Барака Обамы.
"Той же традиции придерживается и нынешняя администрация, приглашая на саммит такого разжигателя войны, как армянский лидер Пашинян, которого поддерживают иранские аятоллы и который делает все возможное, чтобы вызвать полномасштабные вооруженные столкновения с Азербайджаном", - отметил американский политолог.
Он добавил, что нежелание включать в список участников саммита ряд добившихся огромного прогресса стран, таких как Азербайджан и Турция, является серьезной ошибкой внешней политики нынешней администрации США и еще больше подрывает международное политическое влияние Вашингтона.