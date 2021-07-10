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Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником Европейского Союза

Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником Европейского Союза "Визит комиссара Оливера Вархели в Баку является важной вехой в отношениях между Азербайджанской Республикой и Европейской Комиссией".
Внешняя политика
10 июля 2021 г. 11:14
Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником Европейского Союза
Питер Тейс

"Визит комиссара Оливера Вархели в Баку является важной вехой в отношениях между Азербайджанской Республикой и Европейской Комиссией".

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя высказывания еврокомиссара на пресс-конференции в Баку.

По словам Тейса, этот визит говорит о том, что ЕС признал новую геополитическую ситуацию на Южном Кавказе в результате восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности.

Он отметил о важности использования терминологии "постконфликтный период", что является четким свидетельством позиции Брюсселя в пользу демократии, верховенства закона и полного территориального суверенитета Азербайджанской Республики: "Баку - столица Евразии, где наблюдается проевропейские настроения. Об этом свидетельствует высокий уровень политики мультикультурализма и культурной дипломатии Азербайджана, и с этим опытом страна делится с другими европейскими государствами", - заметил политолог.

Тейс считает, что ЕС должен продолжить свои усилия по оказанию давления на Армению, чтобы она обнародовала все карты с точным указанием местоположения наземных мин и противотанковых мин, которые были установлены вооруженными силами Армении на территории Азербайджана.

По его мнению, "ЕС обладает огромным потенциалом для того, чтобы внести свой вклад в установление прочного мира на Южном Кавказе. Европейская Комиссия располагает большими финансовыми ресурсами, которые могут быть направлены на реконструкцию и восстановление многих культурных, религиозных объектов на суверенной территории Азербайджана, которые были жестоко разрушены фашистским режимом Армении".

Эксперт также добавил, что "ЕС может активно участвовать в проектах по развитию городов и инфраструктуры, в сфере сельского хозяйства в Карабахе, который очень скоро станет крупным центром международной торговли в Евразии".

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Версия на азербайджанском языке Amerikalı politoloq: "Azərbaycan Avropa İttifaqının strateji müttəfiqidir"
Версия на английском языке Tase: Azerbaijan is strategic ally of EU

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