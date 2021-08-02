Тейс: Армению следует привлечь к ответственности за преступления против Азербайджана

"Это жестокий акт, организованный руководством армянских террористов, скрывающихся в Ереване, и должен быть осужден правительствами ведущих стран мира и международными организациями".

"Это жестокий акт, организованный руководством армянских террористов, скрывающихся в Ереване, который должен быть осужден правительствами ведущих стран мира и международными организациями".

Об этом Report сказал американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя напряженность на армяно-азербайджанской границе в направлении Нахчывана.

"2 августа около 03:27 подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Араздеен Вединского района из стрелкового оружия обстреляли позиции Азербайджанской армии в направлении поселка Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики. Как один из немногих американцев, посетивших поселок Гейдарабад, я был потрясен, узнав, что армянские солдаты использовали боевые патроны для обстрела поселка, который является самым хорошо обустроенным маленьким поселком на Кавказе, опередив в этом плане многие населенные пункты развитой Европы", - сказал эксперт.

Тейс добавил, что армянские вооруженные силы должны быть привлечены к ответственности и предстать перед международным судом, чтобы ответить за свои преступные деяния, совершенные против невинных жителей Азербайджана.

"Кто побывал в армянском селе Араздеен, расположенном рядом с Гейдарабадом, тот знает, что это ад на земле. В этом селе всего два десятка заброшенных хижин, и даже находящиеся на той территории армянские солдаты постоянно страдают от голода", - добавил Тейс.