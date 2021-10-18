Тбилисская телебашня освещена цветами азербайджанского флага

Телевизионная башня, расположенная на горе Мтацминда в Тбилиси (Грузия), освещена цветами азербайджанского флага.

Телевизионная башня, расположенная на горе Мтацминда в Тбилиси (Грузия), освещена цветами азербайджанского флага.

Как сообщает грузинское бюро Report, по случаю 30-й годовщины восстановления независимости Азербайджана один из главных символов города - телебашня 18 октября окрасилась в цвета азербайджанского флага - в синий, красный и зеленый цвета.

Тбилисская телебашня в этом году уже во второй раз освещается цветами азербайджанского флага. В первый раз телебашня окрашивалась в цвета азербайджанского флага 28 мая по случаю Дня Республики.