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Тбилисская телебашня освещена цветами азербайджанского флага

Тбилисская телебашня освещена цветами азербайджанского флага Телевизионная башня, расположенная на горе Мтацминда в Тбилиси (Грузия), освещена цветами азербайджанского флага.
Внешняя политика
18 октября 2021 г. 18:41
Тбилисская телебашня освещена цветами азербайджанского флага

Телевизионная башня, расположенная на горе Мтацминда в Тбилиси (Грузия), освещена цветами азербайджанского флага.

Как сообщает грузинское бюро Report, по случаю 30-й годовщины восстановления независимости Азербайджана один из главных символов города - телебашня 18 октября окрасилась в цвета азербайджанского флага - в синий, красный и зеленый цвета.

Тбилисская телебашня в этом году уже во второй раз освещается цветами азербайджанского флага. В первый раз телебашня окрашивалась в цвета азербайджанского флага 28 мая по случаю Дня Республики.

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Версия на английском языке ФотоGeorgia: Tbilisi TV Tower illuminates colors of Azerbaijani flag
Версия на азербайджанском языке ФотоTbilisi teleqülləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

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