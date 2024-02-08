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Тбилиси заинтересован стать площадкой для переговоров между Ереваном и Баку

Тбилиси заинтересован стать площадкой для переговоров между Ереваном и Баку Тбилиси заинтересован стать площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 23:08
Тбилиси заинтересован стать площадкой для переговоров между Ереваном и Баку

Тбилиси заинтересован стать площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил кандидат на пост главы МИД Грузии Илья Дарчиашвили, выступая в парламенте страны.

Он отметил, что власти Грузии предприняли важные шаги для содействия миру и стабильности в регионе.

"Мы хотим, чтобы Тбилиси в будущем стал площадкой для обсуждения любых актуальных вопросов, чтобы поддержать создание доверия между нашими соседями. В рамках правительственной программы "Для строительства европейского государства" Грузия приложит все усилия для содействия миру, сотрудничеству и стабильности на Южном Кавказе.

Для достижения этой цели правительство намерено сохранить нынешнюю высокую динамику и укрепить двусторонние стратегические отношения с Турцией, а также с Азербайджаном и Арменией", - подчеркнул И.Дарчиашвили.

Напомним, что ранее парламент Грузии выразил доверие Ираклию Кобахидзе как кандидату на пост премьер-министра Грузии.

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Версия на азербайджанском языке İlya Darçiaşvili: "Tbilisi Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqlar platformasına çevrilməkdə maraqlıdır"

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