Таврический дворец в Петербурге: От первой Госдумы до Парламента АДР - РЕПОРТАЖ

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Cанкт-Петербург. 29 мая. REPORT.AZ/ В основу первой демократической республики на Востоке – Азербайджанской Демократической Республики - легли принципы парламентаризма. Некоторые представители парламента АДР, в том числе его бессменный председатель Алимарданбек Топчибашев, входили в состав общероссийской Государственной Думы разных созывов. Вместе с представителями других национальностей, населяющих многонациональную Россию, они стояли у истоков идеи народного представительства в органах государственной власти на огромных пространствах Евразии. Местом сбора народной демократии начала XX века был Таврический дворец в Санкт-Петербурге.

Report представляет читателям репортаж из Таврического дворца.

Будущие руководители АДР

Некогда столичная резиденция фаворита императрицы Екатерины II, светлейшего князя Потёмкина Таврического, в 1906 году была отдана впервые созванному Законодательному органу России – Государственной Думе. Под высокими сводами с золочеными потолками и люстрами собрались представители различных слоёв общества, национальностей и вероисповеданий. Общей их задачей было найти согласие в обществе после взбудораживших всю Россию событий 1905-1906 годов, создать общие законы и правила для всех жителей огромной империи.

Азербайджан в Думе в разные годы представляли ярчайшие личности, получившие образование в лучших учебных заведениях России и Европы. Алимарданбек Топчибашев, Фатали хан Хойский, Исмаил хан Зиатханов, Халилбек Хасмамедов, Мамед-Юсиф Джафаров, Абдурагимбек Ахвердиев, Мамедага Шахтахтинский пользовались заслуженным почетом в столичном обществе. Азербайджанские депутаты избирались в различные комитеты и отделы Думы, а А. Топчибашев был даже избран главой мусульманской фракции Думы.Они принимали активное участие в обсуждении законопроектов и запросов: неоднократно поднимали вопросы о местном самоуправления в Закавказье, выступали за отмену всяких ограничений прав мусульман страны, за всеобщее начальное образование на родном языке, резко критиковали переселенческую политику царизма, осуждали противопоставление народов друг другу.

"Мы полагаем, власть не должна делать никакого различия между национальностями, мы полагаем, что национальности должны пользоваться одинаковыми правами и нести одинаковые обязанности. Только при этом условии возможно доверие населения к власти, а без этого нет здорового управления"

(Будущий министр внутренних дел АДР, депутат Халил-бек Хасмамедов, из речи на заседании III Государственной Думы, 1909 г).

В выступлениях по вопросам народного образования азербайджанские депутаты обращали внимание на отсутствие в Азербайджане семинарий и вузов. Они подняли ходатайство перед Министерством просвещения об открытии в Гяндже азербайджанской семинарии, на основе татарского отделения Закавказской семинарии в Гори, а также ставили вопрос об открытии отдельной семинарии для учительниц-азербайджанок. Поддерживали они и депутатов из других национальностей, в частности, в остром национальном вопросе в Киргизии. В плане социально-политического устройства азербайджанские депутаты в основном выступали с позиций кадетов, и были сторонниками официального принятия в стране конституции.

Гонения

Царская администрация усмотрела в справедливых требованиях азербайджанских депутатов и их деятельности в составе мусульманской фракции Госдумы признаки панисламизма и "сопротивления властям". После "Выборгского воззвания к народу", ставшего следствием роспуска I Государственной Думы, консервативная реакция привлекла к уголовной ответственности 167 депутатов, в числе которых были и 2 азербайджанца. Алимардан-бек Топчибашев и Исмаилхан Зиатханов получили по 3 месяца тюрьмы "за возбуждение населения к неповиновению" и отныне не имели права избираться в депутаты. Отбыв с достоинством тяготы заключения в "Крестах", они с новой силой продолжили борьбу за демократические права. Так Алимардан-бек Топчибашев стал неофициальным советником и активным участником деятельности мусульманской фракции Госдумы следующих призывов.

"Мусульманская фракция ставит своей задачей объединить в одной деятельности всех граждан-мусульман России, единомышленных по своим политическим убеждениям, для проведения в жизнь ряда политических, экономических, социальных, религиозных и других реформ"

(Из программы Мусульманской фракции, составленной А. Топчибашевым, 1907 г)

В противовес мусульманской фракции царские власти поддерживали "пан-славянскую" группировку в Госдуме. Нападки усилились после поражения Турции в I Балканской войне.

Память и современность

Сегодня бывшая резиденция Госдумы превращена в своего рода музей выборной демократии. Многочисленные фотографии членов Думы, заседаний, принятых законов и резолюций, ценные раритеты вековой давности украшают стены и залы Таврического дворца. В Пантеоне славы установлены бюсты наиболее выдающихся деятелей Думы, представляющих различные народы.

В 2014 году в торжественной обстановке здесь был открыт бюст выдающегося азербайджанского политического деятеля, председателя парламента АДР А. Топчибашева. Мероприятие было приурочено к открытию 40-го юбилейного заседания Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ и стало знаковым событием в жизни азербайджанской диаспоры Санкт-Петербурга.

"История учит не нарушать связь поколений", - говорит в беседе с нами Айдын Джафаров, полномочный представитель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики,

заместитель Генерального секретаря Совета МПА СНГ.

Именно этому совещательному органу отданы в распоряжение сегодня просторные залы и кабинеты Таврического дворца. Есть в нём и уголок Азербайджана – постоянное представительство Милли Меджлиса. Собранные здесь старинные экспонаты и современные атрибуты азербайджанской государственности проводят невидимую нить от истоков отечественного парламентаризма к сегодняшнему дню.