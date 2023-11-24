О нас

Татьяна Молчан: Регион СПЕКА обладает уникальным транзитным потенциалом

Татьяна Молчан: Регион СПЕКА обладает уникальным транзитным потенциалом Регион СПЕКА (специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии) обладает уникальным транзитным потенциалом.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 15:37
Татьяна Молчан: Регион СПЕКА обладает уникальным транзитным потенциалом

Регион СПЕКА (специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии) обладает уникальным транзитным потенциалом.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Татьяна Молчан на саммите СПЕКА в Баку.

"Сотрудничество стран СПЕКА создает новые возможности для экономического развития региона. Формируются новые цепочки поставок. Регион СПЕКА демонстрирует довольно устойчивую динамику экономического роста", - подчеркнула Молчан.

Представитель UNECE также отметила, что под председательством Азербайджана деятельность СПЕКА начала набирать новый импульс.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tatiana Molcean: SPECA region has unique transit potential
Версия на азербайджанском языке Tatyana Molçan: “SPECA regionunun unikal tranzit potensialı var”

Другие новости из категории

МИД: Граждане Азербайджана сталкиваются с трудностями при оформлении виз в страны ЕС
МИД: Граждане Азербайджана сталкиваются с трудностями при оформлении виз в страны ЕС
24 ноября 2023 г. 16:52
Президент Азербайджана встретился с узбекским коллегой
ФотоПрезидент Азербайджана встретился с узбекским коллегой
24 ноября 2023 г. 16:16
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
Токаев: Страны СПЕКА стали континентальным мостом между Европой и Азией
24 ноября 2023 г. 16:07
Джасим Мухаммад аль-Будайви: Государства Персидского залива готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном и странами ЦА
Джасим Мухаммад аль-Будайви: Государства Персидского залива готовы расширить сотрудничество с Азербайджаном и странами ЦА
24 ноября 2023 г. 15:49
По итогам саммита СПЕКА принята Бакинская декларация
По итогам саммита СПЕКА принята Бакинская декларация
24 ноября 2023 г. 15:45
Исполнительный секретарь ЭСКАТО: Необходимо расширить цифровые возможности региона СПЕКА
Исполнительный секретарь ЭСКАТО: Необходимо расширить цифровые возможности региона СПЕКА
24 ноября 2023 г. 15:40
Орбан: Венгрия высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном
Орбан: Венгрия высоко ценит сотрудничество с Азербайджаном
24 ноября 2023 г. 15:31
Лидеры Грузии и Азербайджана обсудили стратегическое сотрудничество между двумя странами
Лидеры Грузии и Азербайджана обсудили стратегическое сотрудничество между двумя странами
24 ноября 2023 г. 15:24
Вице-премьер Туркменистана: Бакинский саммит СПЕКА - важный этап для сотрудничества
Вице-премьер Туркменистана: Бакинский саммит СПЕКА - важный этап для сотрудничества
24 ноября 2023 г. 15:24
Азербайджан выделит в Целевой Фонд СПЕКА 3,5 млн долларов США
Азербайджан выделит в Целевой Фонд СПЕКА 3,5 млн долларов США
24 ноября 2023 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi