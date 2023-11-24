Татьяна Молчан: Регион СПЕКА обладает уникальным транзитным потенциалом

Регион СПЕКА (специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии) обладает уникальным транзитным потенциалом.

Регион СПЕКА (специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии) обладает уникальным транзитным потенциалом.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Татьяна Молчан на саммите СПЕКА в Баку.

"Сотрудничество стран СПЕКА создает новые возможности для экономического развития региона. Формируются новые цепочки поставок. Регион СПЕКА демонстрирует довольно устойчивую динамику экономического роста", - подчеркнула Молчан.

Представитель UNECE также отметила, что под председательством Азербайджана деятельность СПЕКА начала набирать новый импульс.