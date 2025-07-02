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Татар: Северный Кипр и Азербайджан должны действовать сообща в условиях продолжающихся конфликтов

Татар: Северный Кипр и Азербайджан должны действовать сообща в условиях продолжающихся конфликтов В условиях продолжающихся конфликтов в мире, Северный Кипр и Азербайджан должны действовать сообща.
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 17:32
Татар: Северный Кипр и Азербайджан должны действовать сообща в условиях продолжающихся конфликтов

В условиях продолжающихся конфликтов в мире, Северный Кипр и Азербайджан должны действовать сообща.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар в заявлении журналистам на церемонии вручения ему диплома почетного доктора в Азербайджанском техническом университете (АзТУ).

По его словам, тюркские государства должны объединиться и действовать сообща для сохранения мира и независимости:

"Как сказал президент Ильхам Алиев, тюркские государства должны поддерживать друг друга".

Президент Северного Кипра также напомнил, что завтра примет участие в 17-м Саммите стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди:

"В рамках саммита планируется установление контактов со странами ОЭС по различным направлениям, в первую очередь в области развития туризма, высшего образования и торговли".

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Версия на азербайджанском языке ŞKTC Prezidenti: Dünyada müxtəlif münaqişələr davam edərkən Şimali Kipr və Azərbaycan birlikdə addımlar atmalıdır

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