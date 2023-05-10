ТАСС: Гейдар Алиев сделал многое для модернизации совершенствования экономики

10 мая в России и Азербайджане будут отмечать 100-летие со дня рождения советского государственного деятеля Гейдара Алиева, бывшего первого заместителя председателя Совета министров СССР, члена Политбюро ЦК КПСС.

10 мая в России и Азербайджане будут отмечать 100-летие со дня рождения советского государственного деятеля Гейдара Алиева, бывшего первого заместителя председателя Совета министров СССР, члена Политбюро ЦК КПСС.

Как передает Report, об этом говорится в статье , опубликованной на сайте российского агентства ТАСС.

"Представители старшего поколения вспоминают о нем как о главе Азербайджанской ССР, талантливом управленце и политике, чья деятельность была связана с расширением международных связей СССР, модернизацией и совершенствованием экономики, успешной реализацией БАМа - крупнейшего инфраструктурного проекта СССР. При его непосредственном участии в СССР была проведена фундаментальная реформа в системе школьного образования. О его компетентности в разных сферах, широком кругозоре, уме, интуиции, оперативной хватке, воле и целеустремленности и, конечно, о человеческих качествах в эти дни вспоминают его коллеги, помощники и те, кто находился в его ближнем круге.

Город мой - Баку

Во времена руководства Гейдара Алиева в Азербайджане (1969–1982 гг.) была проделана большая работа в легкой, тяжелой, нефтяной промышленности. Огромное внимание уделялось сельскому хозяйству и строительству - Азербайджан превратился в большую строительную площадку. После перевода Алиева в Москву он несколько раз в год приезжал на родину в отпуск и всегда с удовольствием следил за тем, как преображается город Баку, вспоминают многочисленные коллеги Гейдара Алиевича, и в частности Игорь Простяков, помощник председателя Совета министров СССР, первый зампред Бюро Совета министров СССР по социальному развитию.

"Об успехах Гейдара Алиевича на посту главы Азербайджанской ССР в течение более десяти лет свидетельствовали социально-экономические показатели, — рассказывает он. — Леонид Ильич Брежнев высоко ценил Алиева за личные качества, новаторство, принципиальность, прогрессивные взгляды и готовность к реформаторству. Поэтому все восприняли как должное перевод Гейдара Алиева из Баку в Москву, и это самое первое высокое кадровое назначение после кончины Брежнева и прихода к власти Юрия Андропова". Гейдар Алиев был назначен на должность первого заместителя председателя Совета министров СССР и стал членом Политбюро ЦК КПСС.

По словам помощников Алиева, он был сторонником самых прочных связей с СССР и прежде всего именно с Россией, русским народом. Русский язык он знал прекрасно, говорил пусть и с легким акцентом, но писал великолепно, иногда правил тексты своих помощников, настаивая, что-то "это не по-русски звучит". Русская речь и сейчас звучит в Азербайджане везде и всюду. В Бакинском университете в 1970-е годы преподавание велось на русском языке, было много русскоязычных школ. Ни в одной другой союзной республике не было такого количества школ, где преподавание велось бы на русском языке, как в Азербайджане", - сказано в статье.