Ташкент подписал соглашения с азербайджанскими компаниями на $400 млн

Хокимият столицы Узбекистана заключил ряд соглашений с азербайджанскими компаниями на общую сумму $400 млн.

Хокимият столицы Узбекистана заключил ряд соглашений с азербайджанскими компаниями на общую сумму $400 млн.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель хокима Ташкента Шароф Рахманов в интервью телеканалу "O’zbekiston 24".

По его словам, основа для углубления партнерства была заложена во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в 2024 году. Тогда между мэриями Ташкента и Баку было подписано соглашение о развитии двустороннего сотрудничества, утверждены "дорожная карта" и план совместных мероприятий.

В рамках нынешнего визита было подписано шесть новых соглашений в сфере услуг. Среди них - проекты по строительству пятизвездочной гостиницы, жилого квартала и торгово-развлекательного комплекса в Ташкенте, а также запуск сети гостиниц, ресторанов и кофеен с участием азербайджанского капитала.

Особое внимание уделяется инициативе по строительству парка "Узбекистан" в Баку. В ответ, на взаимной основе, планируется создание парка "Азербайджан" в Ташкенте.

2 июля главы государств дали официальный старт строительству парка "Узбекистан" в столице Азербайджана. Стоимость проекта - $80 млн. Культурно-развлекательный комплекс разместится на территории 4,5 гектара и будет включать архитектурные объекты, вдохновленные историческим наследием Бухары, Самарканда и Хивы. Строительство займет два года.