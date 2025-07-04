О нас

Ташкент подписал соглашения с азербайджанскими компаниями на $400 млн

Ташкент подписал соглашения с азербайджанскими компаниями на $400 млн Хокимият столицы Узбекистана заключил ряд соглашений с азербайджанскими компаниями на общую сумму $400 млн.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 10:29
Ташкент подписал соглашения с азербайджанскими компаниями на $400 млн

Хокимият столицы Узбекистана заключил ряд соглашений с азербайджанскими компаниями на общую сумму $400 млн.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель хокима Ташкента Шароф Рахманов в интервью телеканалу "O’zbekiston 24".

По его словам, основа для углубления партнерства была заложена во время визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан в 2024 году. Тогда между мэриями Ташкента и Баку было подписано соглашение о развитии двустороннего сотрудничества, утверждены "дорожная карта" и план совместных мероприятий.

В рамках нынешнего визита было подписано шесть новых соглашений в сфере услуг. Среди них - проекты по строительству пятизвездочной гостиницы, жилого квартала и торгово-развлекательного комплекса в Ташкенте, а также запуск сети гостиниц, ресторанов и кофеен с участием азербайджанского капитала.

Особое внимание уделяется инициативе по строительству парка "Узбекистан" в Баку. В ответ, на взаимной основе, планируется создание парка "Азербайджан" в Ташкенте.

2 июля главы государств дали официальный старт строительству парка "Узбекистан" в столице Азербайджана. Стоимость проекта - $80 млн. Культурно-развлекательный комплекс разместится на территории 4,5 гектара и будет включать архитектурные объекты, вдохновленные историческим наследием Бухары, Самарканда и Хивы. Строительство займет два года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Daşkənd Azərbaycan şirkətləri ilə 400 milyon dollarlıq sazişlər imzalayıb

Экслюзивные новости

В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
В этом году в Азербайджане количество селей и наводнений снизилось 
1 июля 2025 г. 10:58
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
Тела убитых в Екатеринбурге отправят в Азербайджан в понедельник
28 июня 2025 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi