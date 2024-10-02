Тарыкдароглу: Организации, расследующие судьбы пропавших без вести, должны действовать сообща

Организации, занимающиеся расследованием судьбы пропавших без вести, должны действовать сообща.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра по делам семьи и социальных услуг Турции Зафер Тарыкдароглу на сессии международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: право семей на правду" в Баку.
Тарыкдароглу подчеркнул, что безызвестность о судьбах пропавших без вести открывает глубокие раны в сердцах их родных и близких.
Кроме того, нежелание Армении предоставить информацию о судьбах пропавших является серьезной угрозой миру в регионе.
"Мы должны вынести данный вопрос на повестку международного сообщества. Организации, занимающиеся расследованием судьбы пропавших без вести, должны действовать сообща", - сказал он.