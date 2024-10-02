Тарыкдароглу: Организации, расследующие судьбы пропавших без вести, должны действовать сообща

Организации, занимающиеся расследованием судьбы пропавших без вести, должны действовать сообща.

Организации, занимающиеся расследованием судьбы пропавших без вести, должны действовать сообща.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра по делам семьи и социальных услуг Турции Зафер Тарыкдароглу на сессии международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: право семей на правду" в Баку.

Тарыкдароглу подчеркнул, что безызвестность о судьбах пропавших без вести открывает глубокие раны в сердцах их родных и близких.

Кроме того, нежелание Армении предоставить информацию о судьбах пропавших является серьезной угрозой миру в регионе.

"Мы должны вынести данный вопрос на повестку международного сообщества. Организации, занимающиеся расследованием судьбы пропавших без вести, должны действовать сообща", - сказал он.