О нас

Тарыкдароглу: Организации, расследующие судьбы пропавших без вести, должны действовать сообща

Тарыкдароглу: Организации, расследующие судьбы пропавших без вести, должны действовать сообща Организации, занимающиеся расследованием судьбы пропавших без вести, должны действовать сообща.
Внешняя политика
2 октября 2024 г. 12:59
Тарыкдароглу: Организации, расследующие судьбы пропавших без вести, должны действовать сообща

Организации, занимающиеся расследованием судьбы пропавших без вести, должны действовать сообща.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра по делам семьи и социальных услуг Турции Зафер Тарыкдароглу на сессии международной конференции на тему "Решение проблемы пропавших без вести: право семей на правду" в Баку.

Тарыкдароглу подчеркнул, что безызвестность о судьбах пропавших без вести открывает глубокие раны в сердцах их родных и близких.

Кроме того, нежелание Армении предоставить информацию о судьбах пропавших является серьезной угрозой миру в регионе.

"Мы должны вынести данный вопрос на повестку международного сообщества. Организации, занимающиеся расследованием судьбы пропавших без вести, должны действовать сообща", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish minister calls on organizations investigating cases of missing persons to unite efforts
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir müavini: İtkin düşənlərin taleyini araşdıran təşkilatlar birgə fəaliyyət göstərməlidirlər

Самое читаемое

Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
Постпред Таджикистана при ООН: Уверены, что Азербайджан успешно проведет COP29
25 сентября 2024 г. 23:01
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
MIDA выставит на продажу льготные квартиры в Сумгайыте и Лянкяране
27 сентября 2024 г. 16:27
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
Джейхун Байрамов встретился с президентом США
26 сентября 2024 г. 22:26
Глава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
ФотоГлава МИД Азербайджана обсудил с финской коллегой политические, экономические и гуманитарные вопросы
25 сентября 2024 г. 22:23
Президент Ильхам Алиев посетил парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил парк Победы
27 сентября 2024 г. 13:08
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
В этом году в Азербайджане зарегистрировано свыше 29 тыс. случаев укусов животных
26 сентября 2024 г. 12:22
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода
27 сентября 2024 г. 16:02
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
26 сентября 2024 г. 12:41
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
27 сентября 2024 г. 00:00
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
Джейхун Байрамов подчеркнул готовность Азербайджана возглавить климатическую повестку дня
29 сентября 2024 г. 02:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi