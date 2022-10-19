Тарас Кузио: Запад неодинаково относится к событиям в Украине и Азербайджане

Запад активно осуждает военные преступления, происходящие в Украине, но молчит, когда дело касается военных преступлений в отношении мирного населения Азербайджана.

Запад активно осуждает военные преступления, происходящие в Украине, но молчит, когда дело касается военных преступлений в отношении мирного населения Азербайджана.

Как передает Report, об этом научный сотрудник аналитического центра Общества Генри Джексона в Лондоне, политолог Тарас Кузио заявил на организованном Центром анализа международных отношений в Баку семинаре "Военные преступления против Азербайджана".

"Сегодня Запад активно критикует Россию и дает жесткую реакцию относительно военных преступлений. Но то, что совершила Армения остается без внимания",- заявил Кузио.

"Мы должны предотвратить двойные стандарты", призвал эксперт.

Кузио сравнил происходящее сегодня в Украине с первой и второй карабахскими войнами: "Россия также оккупировала 20 процентов территории Украины. Теперь западные страны называют Россию агрессором. Они так не относятся к Армении".

"По сей день 4000 азербайджанцев считаются пропавшими без вести. Многие на Западе не знают об этом",- добавил он.