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Тарас Кузио: Запад неодинаково относится к событиям в Украине и Азербайджане

Тарас Кузио: Запад неодинаково относится к событиям в Украине и Азербайджане Запад активно осуждает военные преступления, происходящие в Украине, но молчит, когда дело касается военных преступлений в отношении мирного населения Азербайджана.
Внешняя политика
19 октября 2022 г. 12:06
Тарас Кузио: Запад неодинаково относится к событиям в Украине и Азербайджане

Запад активно осуждает военные преступления, происходящие в Украине, но молчит, когда дело касается военных преступлений в отношении мирного населения Азербайджана.

Как передает Report, об этом научный сотрудник аналитического центра Общества Генри Джексона в Лондоне, политолог Тарас Кузио заявил на организованном Центром анализа международных отношений в Баку семинаре "Военные преступления против Азербайджана".

"Сегодня Запад активно критикует Россию и дает жесткую реакцию относительно военных преступлений. Но то, что совершила Армения остается без внимания",- заявил Кузио.

"Мы должны предотвратить двойные стандарты", призвал эксперт.

Кузио сравнил происходящее сегодня в Украине с первой и второй карабахскими войнами: "Россия также оккупировала 20 процентов территории Украины. Теперь западные страны называют Россию агрессором. Они так не относятся к Армении".

"По сей день 4000 азербайджанцев считаются пропавшими без вести. Многие на Западе не знают об этом",- добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Henri Cekson Cəmiyyətinin elmi işçisi: "Qərb Ukraynadakı və Azərbaycandakı hadisələrə eyni cür yanaşmır"

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