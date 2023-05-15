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Танзиля Нарбаева: В Узбекистане с глубоким уважением чтят память великого лидера

Танзиля Нарбаева: В Узбекистане с глубоким уважением чтят память великого лидера В Узбекистане с глубоким уважением чтят память великого лидера, и мероприятия по случаю 100-летия со дня рождения гениальной личности продолжаются.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 20:56
Танзиля Нарбаева: В Узбекистане с глубоким уважением чтят память великого лидера

В Узбекистане с глубоким уважением чтят память великого лидера, и мероприятия по случаю 100-летия со дня рождения гениальной личности продолжаются.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзиля Нарбаева на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что под руководством двух глав государств в Азербайджане и Узбекистане достигнуты успехи во всех сферах, гостья выразила удовлетворение участием в специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию общенационального лидера, и отметила особую роль великого лидера в налаживании дружественных отношений между нашими странами.

Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана подчеркнула, что, освободив азербайджанские земли от оккупации, президент Азербайджана выполнил завет отца и, как герой азербайджанского народа, осуществил историческую миссию.

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Версия на азербайджанском языке Ali Məclisin sədri: "Özbəkistanda Ulu Öndərin xatirəsi dərin hörmətlə yad olunur"

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